Więcej parkingów w Warszawie będzie miało tablice o liczbie wolnych miejsc [SPRAWDŹ] Mikołaj Cichocki 24.04.2024 19:49 Osiemnaście warszawskich parkingów trafi do miejskiego systemu informacji parkingowej. Ma to zwiększyć ich użytkowanie. Pojawi się przy nich blisko 40 nowych tablic informujących o dostępności miejsc. Z informacji od jednego z operatorów prywatnych widzimy, że po tygodniu napełnienie na jego parkingu wzrosło o 20 procent – mówi dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Tablica parkingowa przy Browarach Warszawskich (autor: ZDM Warszawa)

W Warszawie 18 parkingów trafi do systemu informacji parkingowej. W środę został ogłoszony przetarg. Oznacza to, że w mieście pojawi się łącznie blisko 40 nowych tablic.

– Od kilkunastu miesięcy pracujemy nad systemem informacji parkingowej, który ma integrować parkingi będące własnością miasta oraz parkingi obsługiwane przez operatorów zewnętrznych – powiedział wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski.

Przypomniał, że w miejskiej aplikacji 19115 publikowane są dane dostępnych miejsc parkingowych. – Pracujemy nad tym, żeby do tego systemu dopięte były parkingi prywatne – dodał.

– Widzimy, że jest potencjał w rozwoju tego systemu. Z informacji od jednego z operatorów prywatnych widzimy, że po tygodniu napełnienie na jego parkingu wzrosło o 20 procent, co powoduje, że kolejni właściciele parkingów podziemnych też są zainteresowani uruchomieniem takiego projektu. Chcielibyśmy stworzyć cały system – powiedział dyrektor ZDM Łukasz Puchalski.

Gdzie w Warszawie tablice parkingowe?

Obecnie miejski system informacji parkingowej obejmuje parkingi ZDM – na placu Krasińskich i Waryńskiego i obsługiwane przez prywatnych operatorów: Złote Tarasy, Browary Warszawskie czy Interparking przy ul. Pięknej.

System to m.in. tablice, na których wyświetla się liczba wolnych miejsc parkingowych. Występują w formie totemów lub tablic zawieszonych na latarniach.

– Są one zrealizowane według tego samego wzoru, co tablice MSI. Po to, żeby utrzymać tę samą stylistykę i mieć w ten sposób jednolity system informacji o miejscach parkingowych – przekazał wiceprezydent Olszewski.

Miejski System Informacji to system lokalnego oznakowania miasta stołecznego Warszawy. Oznakowanie MSI jest przedstawione głównie na charakterystycznych niebiesko-czerwonych tablicach i tabliczkach.

– W większości przypadków tablice montowane są na latarniach. Przeniesienie napięcia do słupów daje możliwość zasilania tych tablic przez 24 godziny na dobę. A mniejsze zużycie energii elektrycznej daje nam możliwość podpinania kolejnych urządzeń – powiedział dyrektor ZDM.

Puchalski przekazał, że w środę ZDM ogłosił przetarg na blisko 40 tablic miejskiego systemu dla 18 parkingów. Chodzi o:

miejski parking naziemny przy Pałacu Kultury i Nauki,

parking Zarządu Terenów Publicznych (pl. Żelaznej Bramy, al. 3 Maja, Bednarska, Bugaj, Filtrowa, Myśliwiecka, Ptasia),

parkingi P+R (Metro Wilanowska, Al. Krakowska, Metro Stokłosy, Metro Ursynów, Metro Młociny I, II, III, Połczyńska, PKP Żerań),

parking powstający pod placem Powstańców Warszawy.

Dyrektor ZDM dodał, że przygotowywana jest umowa o przyłączeniu do systemu operatora parkingu przy Fabryce Norblina.

Miejska sieć P&R

Najtaniej i najwygodniej można zaparkować swój samochód w Warszawie, korzystając z sieci „Parkuj i Jedź”, która liczy 17 obiektów. Jest na nich blisko 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów (w tym ponad 100 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz prawie tysiąc dla rowerów.

Parkingi są dostępne we wszystkie dni tygodnia w godz. 4:30–2:30, a od 28 kwietnia br. w weekendy przez całą dobę.

Kierowcy, którzy chcą zostawić samochód bez opłat, muszą posiadać aktywny bilet WTP: krótkookresowy (dobowy, 3-dniowy, weekendowy), lub długookresowy (30- i 90-dniowy) albo uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Naliczanie opłaty za postój rozpoczyna się po upływie 20 minut od momentu wjazdu na teren parkingu.

Czytaj też: Pierwszy tramwaj na Gagarina jeszcze w kwietniu. Która linia tamtędy pojedzie?