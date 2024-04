Pierwszy tramwaj na Gagarina jeszcze w kwietniu. Która linia tamtędy pojedzie? Miłosz Kuter 24.04.2024 11:52 Jeszcze w tym miesiącu wzdłuż ulicy Gagarina pojedzie pierwszy tramwaj. Na razie w ramach przejazdu technicznego. Pierwsze przejazdy pasażerskie planowane są w połowie maja.

Pierwszy tramwaj na Gagarina w ciągu najbliższego tygodnia. Która linia tam pojedzie? (autor: FB/Tramwaje Warszawskie)

Pierwszy tramwaj na Gagarina jeszcze w tym miesiącu. W ramach przejazdu testowego, sprawdzone zostaną tory i infrastruktura. Ma to się wydarzyć w ciągu tygodnia. W poprzednim tygodniu taki sprawdzian przeszła już nowa linia na ul Goworka.

– Test trakcji i torowiska to tylko część naszych działań – mówi Maciej Dutkiewicz z tramwajów Warszawskich. – Zdecydowanie bardziej skomplikowaną sprawą jest przetestowanie nowej podstacji trakcyjnej, która już jest gotowa i została zbudowana przy hotelu Regent. To jest bardzo skomplikowany układ elektryczny, który zapewni zasilenia tramwajom jadącym od Puławskiej aż do Czerniakowskiej – informuje Dutkiewicz.

– Wybraliśmy także linię, która wkrótce obsłuży pasażerów na tym odcinku – dodaje Dutkiewicz. – Będzie to „11”. W godzinach szczytu będzie jeździła co 8 minut. Będzie dojeżdżała z terminala przy Czerniakowskiej do pętli Cmentarz Wolski, a w godzinach szczytu ta trasa będzie wydłużana aż do pętli na Nowym Bemowie – mówi Dutkiewicz.

Tramwaje na Goworka i Gagarina planowo mają zabrać pasażerów w połowie maja. Inwestycja kosztowała ponad 4 miliony złotych.

