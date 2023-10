Budowa tramwaju na Kasprzaka. Zamknięty przejazd przez ul. Wolską 01.10.2023 10:53 Zmiany w ruchu na warszawskiej Woli. Budowa linii tramwajowej na Kasprzaka weszła w kolejny etap - jeden z ostatnich. Wykonawca prac będzie teraz układał torowisko na skrzyżowaniu Wolskiej, Elekcyjnej i Ordona. To kluczowy punkt, gdzie codziennie tworzą się największe korki.



1 Zmiany w związku z budową tramwaju na Kasprzaka (autor: Tramwaje Warszawskie)

Tramwajarze przystąpili do kolejnego etapu prac – budowy docelowego układu torów na skrzyżowaniu ulic Wolskiej, Elekcyjnej i Ordona. To jedne z ostatnich robót, jakie pozostały do wykonania przy budowie tramwaju na Kasprzaka. Zakończenie robót i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, zgodnie umową planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku.

Na trasie #tramwajnaKasprzaka przybywa torów, są gotowe ściany oporowe przystanku przy Redutowej. Zakończenie prac i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planujemy na pierwszy kwartał 2024 roku. @STRABAG_PL mówi, że dokłada wszelkich starań żeby budowa skończyła się w tym roku. pic.twitter.com/Kr8A5p0VRs — Tramwaje Warszawskie (@TramwajeW) September 29, 2023

Zmiany na skrzyżowaniu

Tramwajarze zajęli teren pomiędzy jezdniami ulicy Wolskiej, a także na środek skrzyżowania z ulicami Elekcyjną i Ordona. To uniemożliwia przejazd w niektórych kierunkach. Zmiany będą obowiązywały do początku listopada.

- Kierowcy jadący Wolską w stronę Bemowa mają do dyspozycji dwa pasy do jazdy prosto i jeden do skrętu w prawo w ulicę Elekcyjną. Skrajny lewy pas został wygrodzony. W przeciwnym kierunku wyznaczone są dwa pasy – do jazdy prosto oraz prosto i w prawo. Na tej jezdni obowiązuje zakaz skrętu w lewo - informuje rzecznik Tramwajów Warszawskich, Maciej Dutkiewicz.

- Z ulicy Elekcyjnej podróżujący jadą wyłącznie w prawo. Drugi pas został wygrodzony. Natomiast z ulicy Ordona – także z jednego pasa – skręcić w prawo lub w lewo. Skręcający w tym miejscu w lewo przez chwilę jadą jezdnią „pod prąd”, aby wykonaną w sierpniu przewiązką przejechać na jezdnię w kierunku Bemowa - dodaje Dutkiewicz.

Zmiany dla pieszych i komunikacji

Zamknięte zostało przejście dla pieszych przez Wolską od strony alei Prymasa Tysiąclecia. W zamian piesi skorzystają z tymczasowej zebry po drugiej stronie skrzyżowania. Będzie można przejść także przez ulicę Elekcyjną i Ordona.

Autobusy linii 184 w kierunku Szczęśliwic jadą ulicą Górczewską i aleją Prymasa Tysiąclecia, a w kierunku Metra Młociny aleją Prymasa Tysiąclecia i Wolską. Nieczynne są przystanki Elekcyjna 05 i Monte Cassino 01.

