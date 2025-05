Bezpośrednie rozmowy pokojowe z Ukrainą. Jest propozycja prezydenta Rosji RDC 11.05.2025 09:54 Prezydent Rosji Władimir Putin w niedzielę zaproponował Ukrainie wznowienie 15 maja w Stambule bez warunków wstępnych bezpośrednich rozmów pokojowych — poinformowały światowe agencje. Wczoraj przywódcy państw tak zwanej „koalicji chętnych” — Polski, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii oraz Ukrainy — zagrozili nałożeniem na Rosję nowych sankcji, jeśli ta nie zgodzi na obowiązujące od poniedziałku 30-dniowe zawieszenie broni.

Władimir Putin (autor: PAP/EPA/PAVEL BEDNYAKOV/AP POOL)

Władimir Putin chce bezpośrednich rozmów z Ukrainą. Rosyjski dyktator mówił o tym w specjalnym wystąpieniu, które wygłosił krótko po północy. To odpowiedź na oświadczenie przywódców państw „koalicji chętnych”, którzy spotkali się wczoraj w Kijowie i wezwali Moskwę do ogłoszenia 30-dniowego rozejmu.

Putin podkreślił, że Rosja proponuje bezpośrednie rozmowy z Ukrainą w Stambule w celu „wyeliminowania pierwotnych przyczyn konfliktu” i „przywrócenia długoterminowego, trwałego pokoju”.

— Wielokrotnie proponowaliśmy podjęcie kroków w celu zawieszenia broni. Nigdy nie rezygnowaliśmy z dialogu ze stroną ukraińską. Przypomnę jeszcze raz. To nie my zerwaliśmy negocjacje w 2022 roku. Zrobiła to strona ukraińska — powiedział rosyjski przywódca podczas nocnego spotkania z dziennikarzami na Kremlu.

— W związku z tym, mimo wszystko proponujemy władzom w Kijowie wznowienie bez żadnych warunków wstępnych negocjacji, które zostały przerwane pod koniec 2022 roku — oświadczył Putin cytowany przez agencję Reuters, dodając „nasza propozycja leży na stole, decyzja należy teraz do władz ukraińskich”.

Rosyjski przywódca zapowiedział, że kwestię rozmów w Stambule omówi z prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że Rosja na rozmowach w Stambule w sprawie porozumienia pokojowego z Ukrainą „będzie reprezentowana na odpowiednim poziomie”.

Ukraina gotowa do negocjacji

Agencje przypominają, że 24 lutego 2022 roku wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę, rozpoczynając pełnoskalową zbrojną agresję. Jesienią 2022 roku Rosja ogłosiła aneksję ukraińskich obwodów: chersońskiego, zaporoskiego, donieckiego i ługańskiego. Ukraiński Krym Rosja anektowała w 2014 roku.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył wcześniej w sobotę, że strona ukraińska gotowa jest do negocjacji pokojowych w jakimkolwiek formacie. Ukraiński lider rozmawiał telefonicznie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i spotkał się w Kijowie z przywódcami państw „koalicji chętnych”: Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski.

„Nasze wspólne stanowisko: natychmiastowe, całkowite i bezwarunkowe wstrzymanie ognia potrzebne jest co najmniej na 30 dni. Proponujemy, by rozpoczęło się ono od poniedziałku (12 maja). Oczekujemy odpowiedzi ze strony Rosji” – napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy.

„Kiedy nadejdzie wstrzymanie ognia, nastąpi najlepszy czas dla dyplomacji. Ukraina gotowa jest do spotkań i rozmów w jakimkolwiek formacie” – podkreślił ukraiński przywódca.

