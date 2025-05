Matura na poziomie rozszerzonym. Czas na egzaminy z matematyki i z rosyjskiego RDC 12.05.2025 08:43 Maturzyści w poniedziałek rano przystąpią do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. Po południu będą pisemne z języka rosyjskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te zdają tylko ci uczniowie, którzy wyrazili taką chęć.

Matura 2025 (autor: RDC/zdjęcie archiwalne)

Chęć zdawania egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym zadeklarowało 71 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 25,8 proc. z nich. Matematyka jest na drugim miejscu wśród przedmiotów wybieranych przez tegorocznych absolwentów. Na pierwszym miejscu jest język angielski.

Język rosyjski należy do przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów. Deklaracje przystąpienia do egzaminu z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym złożyło 2457 tegorocznych absolwentów, czyli mniej niż 1 proc. z nich, a na poziomie dwujęzycznym – 421 absolwentów.

Egzamin z matematyki rozpocznie się o godz. 9.00, a egzaminy z rosyjskiego o godz. 14.00. Egzamin z matematyki potrwa 180 minut, z rosyjskiego na poziomie rozszerzonym – 150 minut, a na poziomie dwujęzycznym – 180 minut.

Arkusze egzaminacyjne rozwiązywane w poniedziałek przez maturzystów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować tego samego dnia: z egzaminu porannego po południu, a z popołudniowych wieczorem.

Matura. Do ilu egzaminów trzeba przystąpić?

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Abiturienci ze szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych obowiązkowy mają jeszcze egzamin pisemny z języka ojczystego na poziomie podstawowym i egzamin ustny z języka ojczystego.

Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (w przypadku języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym), czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Wśród przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, język polski i języki obce nowożytne.

Z tego obowiązku mogą być wyłączeni są absolwenci techników i branżowych szkół II stopnia, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika. Z danych CKE wynika, że na taki krok zdecydowało się 3,1 proc. maturzystów.

Deklaracje o chęci zdawania tylko jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego złożyło 37,5 proc. tegorocznych absolwentów. Dwa egzaminy – zgodnie z deklaracjami – ma zdawać 30,2 proc., trzy – 23,9 proc., cztery – 4,7 proc., pięć – 0,5 proc. I sześć egzaminów – 0,1 proc.

Minimum 30 proc. punktów

Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko do rekrutacji na studia. Wyniki matur ogłoszone zostaną 8 lipca.

Tegoroczni absolwenci są pierwszym rocznikiem, który zdaje egzaminy ponownie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej, a nie na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które wprowadzono w związku z pandemią COVID-19.

Obecnie obowiązuje tzw. odchudzona podstawa, w której treści nauczania uszczuplono o 20 proc.

