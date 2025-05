Zmiany w ruchu na Woronicza. Rozpoczął się kolejny etap przebudowy [SPRAWDŹ] RDC 12.05.2025 10:14 Na skrzyżowaniu ulic Woronicza i Spartańskiej rozpoczął się kolejny etap przebudowy. Od poniedziałku 12 maja obowiązywać zaczęła nowa organizacja ruchu. Trasy zmieniły również autobusy miejskie linii 168.

Kolejny etap prac na Woronicza i Spartańskiej (autor: Infoulice)

Drogowcy poprawią bezpieczeństwo na skrzyżowaniu ulic Woronicza i Spartańskiej. Wybudują tu sygnalizację świetlną. W kolejnych etapach prac będą wygradzali poszczególne pasy ruchu.

Sygnalizacja świetlna poprawi bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Przede wszystkim pieszych. Światła nie będą jednak jedyną zmianą. Przejście na wysokości Woronicza 29 zostanie przesunięte bliżej skrzyżowania. Powstaną także dwa przejazdy rowerowe. Jeden przez Spartańską, a drugi – przez ulicę Woronicza.

Na skrzyżowaniu kierowcy będą mieli po jednym pasie do jazdy prosto. Z lewych pasów skręcą w Spartańską lub do zajezdni autobusowej. Dopiero za skrzyżowaniem jezdnia rozszerzy się do dwóch pasów. Więcej na ten temat można przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miejskich.

Prace na jezdni — utrudnienia

Wykonawca przygotował nową lokalizację przystanku autobusowego oraz przebudowuje chodnik. Kolejne prace wymagały zwężenia jezdni. Drogowcy wygrodzili na Woronicza po jednym pasie w obu kierunkach, przy samym skrzyżowaniu. Wyjazd ze Spartańskiej jest w obie strony.

Od poniedziałku, 12 maja, nitka w kierunku Żwirki i Wigury została zwężona przed przystankiem autobusowym. Także w kierunku Wołoskiej nadal jest jeden pas mniej – robotnicy wygrodzili lewy pas przed skrzyżowaniem. Ze Spartańskiej kierowcy wyjadą tylko w prawo.

Robotnicy zamknęli też przejście dla pieszych przez ulicę Woronicza po stronie ulicy Racjonalizacji. Piesi kierowani są do zebry po drugiej stronie skrzyżowania.

Zmiany w komunikacji

Od poniedziałku, 12 maja, autobusy linii 168 nie skręcają w Spartańską. Jeżdżą prosto ulicą Woronicza i zawracają na rondzie Ligi Morskiej i Rzecznej.

Pasażerowie wysiadają na przystanku Wyjazd 02, a do autobusu jadącego w kierunku Witolina wsiadają na przystanku Wyględowska 01.

