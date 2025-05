„Są najbardziej narażone na agresję”. Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek Adam Abramiuk 12.05.2025 06:17 Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek. Blisko 80 proc. z nich było ofiarami agresji w miejscu pracy — wynika z badań Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych. Zdaniem wiceprezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Andrzeja Tytuły, ten zawód kiedyś spotykał się z życzliwością, obecnie coraz częściej spotyka się z agresją.

Pielęgniarka (autor: Pixabay)

Z badań Ogólnopolskiego Związku Zawodowych Pielęgniarek i Położnych wynika, że blisko 80 proc. pielęgniarek było ofiarami agresji w miejscu pracy, a aż 97 proc. było świadkiem takich zdarzeń.

Jak mówił w Polskim Radiu RDC wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych dr n. med. i n. o zdr. Andrzej Tytuła, ten zawód kiedyś spotykał się z życzliwością, obecnie coraz częściej spotyka się z agresją.

— Mamy przykład SOR-ów, czyli Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, gdzie triaż przeprowadza pielęgniarka bądź ratownik medyczny. To oni są najbardziej narażeni najczęściej na agresję słowną, ale niejednokrotnie i też fizyczną — podkreślił Tytuła.

Ataki na medyków

Do ataku na pielęgniarkę doszło m.in. 1 maja w szpitalu w Pruszkowie. W sobotę przeszedł ulicami Warszawy marsz, w którym uczestniczyli medycy. Domagają się poprawy bezpieczeństwa.

Posłanka i pielęgniarka Joanna Wicha powiedziała na antenie Polskiego Radia RDC, że ataki na medyków działy od bardzo dawna, tylko się o tym nie mówiło. — Trzeba było się najpierw doczekać śmierci — dodała.

— My, jako środowisko medyczne, takich przypadków po prostu bardzo często nie zgłaszaliśmy. Nie zgłaszaliśmy nie dlatego, że nas to nie bolało, ale dlatego, że zgłaszanie tych przypadków kończyło się niczym. To znaczy, nie było reakcji ze strony służb — wyjaśniła Wicha.

W resortach zdrowia, spraw wewnętrznych i sprawiedliwości trwają prace nad przepisami do Kodeksu karnego, które zaostrzają odpowiedzialność za wszelkie ataki na personel medyczny.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek obchodzony jest 12 maja.

