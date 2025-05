Nawet pięć stopni poniżej zera. IMGW ostrzega przed przymrozkami [ALERTY]

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed przymrozkami. Alerty I stopnia obejmą całą Polskę. W północno-wschodniej części Mazowsza prognozowany jest spadek temperatury powietrza od 1°C do -1°C, przy gruncie do -3°C, a lokalnie do około -5°C.