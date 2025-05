Papież Leon XIV: musimy powiedzieć „nie” wojnie słów RDC 12.05.2025 11:06 Papież Leon XIV powiedział w poniedziałek przedstawicielom mediów z całego świata, że trzeba powiedzieć „nie” wojnie słów. — Pokój zaczyna się od nas — podkreślił.

Papież Leon XIV (autor: PAP/EPA/ALESSANDRO DI MEO)

W czasie audiencji dla watykanistów i wysłanników mediów z wielu krajów świata, zebranych w Auli Pawła VI, wybrany w czwartek papież podziękował wszystkim za pracę w ostatnim czasie.

Mówił o potrzebie zaangażowania na rzecz „innego komunikowania, które nie zabiega o poparcie za wszelką cenę, nie używa agresywnych słów, nie wdaje się w rywalizację, nie odłącza nigdy dążenia do prawdy miłości, której pokornie musimy szukać”.

Leon XIV dodał: „Pokój zaczyna się od nas, od sposobu, w jaki patrzymy na innych, słuchamy innych, mówimy o innych”.

Jak zaznaczył, dlatego komunikowanie ma fundamentalne znaczenie.

— Musimy powiedzieć „nie” dla wojny słów i obrazów, musimy odrzucić paradygmat wojny — oświadczył papież.

Papież Leon XIV wyraził solidarność z uwięzionymi dziennikarzami i zaapelował o ich uwolnienie.

Podczas spotkania w Auli Pawła VI z reprezentantami mediów z wielu krajów Leon XIV mówił: „Pozwólcie mi wyrazić ponownie dziś solidarność Kościoła z dziennikarzami uwięzionymi za to, że dążyli do tego, by opowiedzieć prawdę”.

Papież zaapelował o ich uwolnienie. Mówił o odwadze tych, którzy „bronią godności, sprawiedliwości i prawa narodów do tego, by były poinformowane”.

— Cierpienie tych uwięzionych dziennikarzy apeluje do sumienia narodów i wspólnoty międzynarodowej — oświadczył Leon XIV.

Czytaj też: Papież Leon XIV zaapelował o zakończenie wojen. „Niech uczyni się to, co możliwe”