Papież Leon XIV zaapelował o zakończenie wojen. „Niech uczyni się to, co możliwe"

Papież zaapelował do światowych mocarstw o zakończenie wojen. W południe Leon XIV pozdrowił pielgrzymów z balkonu Bazyliki świętego Piotra i wygłosił pierwsze przemówienie jako biskup Rzymu. Po modlitwie Regina Coeli wypowiedział się na temat światowych konfliktów i wezwał do zakończenia wojen.

Papiez Leon XIV (autor: PAP/EPA/MASSIMO PERCOSSI)

Papież Leon XIV podczas spotkania z wiernymi na niedzielnej południowej modlitwie Regina Coeli w Watykanie zaapelował o „autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój” na Ukrainie, a także o natychmiastowe zawieszenie broni w Strefie Gazy.

Papież, zwracając się do wiernych z balkonu bazyliki Świętego Piotra, nawiązał do 80. rocznicy zakończenia II wojny światowej. „Bracia i siostry, straszliwa tragedia II wojny światowej skończyła się 80 lat temu, 8 maja, po tym, gdy spowodowała 60 milionów ofiar” — mówił Leon XIV.

Dodał: „W dzisiejszym dramatycznym scenariuszu +trzeciej wojny światowej w kawałkach+, jak mówił papież Franciszek, także ja zwracam się do wielkich świata z zawsze aktualnym apelem: nigdy więcej wojny”.

Zaznaczył: „Noszę w moim sercu cierpienia umiłowanego narodu ukraińskiego”.

„Niech uczyni się to, co możliwe”

Wezwał: „Niech uczyni się to, co możliwe, by jak najszybciej osiągnąć autentyczny, sprawiedliwy i trwały pokój. Niech zostaną uwolnieni wszyscy jeńcy, a dzieci niech powrócą do swoich rodzin”.

Papież oświadczył także: „Zasmuca mnie głęboko to, co dzieje się w Strefie Gazy. Niech natychmiast zostanie przerwany ogień. Niech udzielona zostanie pomoc humanitarna wycieńczonej ludności cywilnej i niech zostaną uwolnieni wszyscy zakładnicy”.

Mówiąc o licznych konfliktach trwających na świecie, podkreślił, że swój żarliwy apel zawierza Królowej Pokoju i modli się o „dar pokoju”.

Leon XIV zapewnił: „Z satysfakcją przyjąłem zapowiedź zawieszenia broni między Indiami i Pakistanem i wyrażam pragnienie, by dzięki negocjacjom można było osiągnąć trwałe porozumienie”.

Przypomniał, że we Włoszech i w wielu innych krajach w niedzielę obchodzony jest Dzień Matki. „Kieruję serdeczne pozdrowienie do wszystkich mam wraz z modlitwą za nie i za te matki, które są już w niebie. Dobrego święta dla wszystkich mam” - powiedział.

Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Papież, wybrany w czwartek na konklawe, został entuzjastycznie powitany w południe przez wiernych z całego świata.

Swoje wystąpienie rozpoczął następująco: „Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli. Uważam za dar Boży fakt, że pierwsza niedziela mojej posługi jako biskupa Rzymu przypada w niedzielę Dobrego Pasterza, czwartą Niedzielę Wielkanocną”.

Nawiązał do fragmentu z Ewangelii według Świętego Jana, gdzie Jezus opisany jest jako „prawdziwy Pasterz, który zna i kocha swoje owce i za nie oddaje życie”.

„Od 62 lat obchodzimy w tę niedzielę Światowy Dzień Modlitw o Powołania” - przypomniał papież.

Podkreślił, że w ramach Roku Świętego w Rzymie odbywa się w niedzielę Jubileusz Orkiestr Dętych i Muzyki Ludowej. „Serdecznie pozdrawiam wszystkich pielgrzymów i dziękuję im, że swoją muzyką i występami uświetniają to święto, święto Chrystusa Dobrego Pasterza. Tak, to on prowadzi Kościół wraz ze swoim Duchem Świętym” - mówił papież.

Zaznaczył: „Jezus w Ewangelii mówi, że zna swoje owce, a one słuchają jego głosu i idą za nim. W rzeczywistości, jak naucza papież św. Grzegorz Wielki, ludzie +miłujący są posłuszni+”.

Papież dodał: „Dzisiaj, bracia i siostry, z radością modlę się wraz z wami i całym Ludem Bożym o powołania, zwłaszcza do kapłaństwa i życia zakonnego. Kościół bardzo tego potrzebuje! Ważne jest, aby młodzi ludzie znaleźli w naszych wspólnotach akceptację, aby byli wysłuchani, by dodawano im odwagi na ich drodze powołania, i aby mogli liczyć na wiarygodne przykłady wielkodusznego oddania się Bogu i braciom”.

Następnie Leon XIV zaapelował: „Weźmy sobie do serca zachętę, którą papież Franciszek pozostawił nam w swoim orędziu na dzisiejszy dzień: zachętę do przyjmowania i towarzyszenia młodym ludziom. Prośmy Ojca Niebieskiego, abyśmy byli dla siebie nawzajem, każdy stosownie do swojego stanu, pasterzami według Jego serca, zdolnymi pomagać sobie nawzajem w kroczeniu w miłości i prawdzie”.

„Nie lękajcie się!”

„Młodym ludziom mówię: +Nie lękajcie się!+. Przyjmijcie zaproszenie Kościoła i Chrystusa” - zachęcał.

Przemówienie przed modlitwą zakończył słowami: „Niech Maryja Dziewica, której życie było całkowitą odpowiedzią na wezwanie Pana, zawsze towarzyszy nam w naśladowaniu Jezusa”.

Papież odśpiewał początek modlitwy Regina Coeli, a pozostałą jej część wyrecytował. To była duża zmiana w porównaniu ze zwyczajem Franciszka, który zawsze tylko odmawiał modlitwę.

Na placu powiewały flagi krajów z całego świata, m.in. Brazylii, USA, Francji, Polski. Wśród wiernych widać było wielu Polaków.

Agencja Ansa podała, że na placu byli włoski wicepremier, lider prawicowej Ligi Matteo Salvini i liderka francuskiego Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen.

Watykan poinformował, że w niedzielę rano papież udał się do Grot Watykańskich, gdzie odprawił mszę w pobliżu grobu św. Piotra. Koncelebrował z nim przełożony generalny Zakonu Świętego Augustyna, ojciec Alejandro Moral Anton. Leon XIV modlił się również przy grobach swoich poprzedników.

