Wybory prezydenckie a zmiana miejsca głosowania. Kończy się czas na składanie wniosków Adam Abramiuk 12.05.2025 07:33 W niedzielę 18 maja odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Osoby, które chcą głosować poza miejscem swojego zamieszkania lub stałego zameldowania mają coraz mniej czasu na decyzję i dopełnienie formalności. Termin składania wniosków mija w czwartek. Do wyboru są dwie możliwości — jednorazowa zmiana miejsca głosowania lub pobranie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Wybory (autor: RDC)

Zbliżają się wybory prezydenckie. To już ostatnie dni, w których można zmienić miejsce oddania głosu. Na złożenie wniosków jest czas do 15 maja, czyli do czwartku.

Możliwe są dwie opcje — zaświadczenie o prawie do głosowania lub zmiana miejsca głosowania.

Marcin Chmielnicki z Krajowego Biura Wyborczego wyjaśnia, że pierwsza forma jest dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze, gdzie będą przebywali w dniu wyborów.

— Otrzymamy dwa zaświadczenia na pierwszą i drugą turę wyborów. Należy pamiętać, żeby chronić swoje zaświadczenie. Jeśli je zgubimy, zniszczymy, nie otrzymamy już kolejnego i nie będziemy mogli zagłosować nawet tam, gdzie mieszkamy — tłumaczy Chmielnicki.

Inną możliwość mają ci, którzy wiedzą, gdzie będą przebywać podczas wyborów.

— Możemy złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania w urzędzie gminy, w której zamierzamy oddać głos. Mamy również możliwość złożenia takiego wniosku za pomocą strony gov.pl. Tam jest narzędzie, w którym wpisujemy adres przebywania w danym dniu i wówczas system nas przyporządkuje — tłumaczy Chmielnicki.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja tego roku, a ewentualna druga tura - 1 czerwca.

Czytaj też: Więcej czasu na załatwienie spraw przed wyborami. Urzędy wydłużają godziny pracy