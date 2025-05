Zamknięcie rosyjskiego konsulatu. MSZ wzywa ambasadora Siergieja Andriejewa

Ambasador Rosji został zaproszony do MSZ na godz. 15:00 w poniedziałek; otrzyma notę o wycofaniu zgody na działanie konsulatu — poinformował rzecznik MSZ Paweł Wroński. Wcześniej minister Radosław Sikorski zapowiedział zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Krakowie. Ma to związek z dowodami na udział rosyjskich służb w podpaleniu centrum handlowego przy ul. Marywilskiej w Warszawie, do którego doszło 12 maja ubiegłego roku.