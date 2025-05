W Łazienkach Królewskich ruszają Koncerty Chopinowskie. Dziś inauguracja sezonu [SPRAWDŹ]

Pianista Lukas Geniušas zainaugurował dzisiaj o 12:00 kolejny sezon Koncertów Chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. To jedne z najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń kulturalnych na mapie Warszawy. Koncerty będą odbywać się co tydzień, aż do 7 września.