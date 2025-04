Polskie Radio RDC na drugim dniu eliminacji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina Cyryl Skiba 24.04.2025 08:14 Polskie Radio RDC na eliminacjach XIX Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Dziś drugi dzień zmagań młodych muzyków, które będziemy komentować dla Państwa na naszej antenie. Zapraszamy od 17:00.

Polskie Radio RDC na drugim dniu eliminacji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (autor: RDC)

Dziś drugi dzień eliminacji do XIX edycji Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Potrwają do 4 maja. W ciągu 12 dni przesłuchań zaprezentuje się ponad 160 wykonawców, najwięcej z Azji. Będzie dziewięcioro pianistów z Polski.

Zmagania przyciągają uwagę całego świata. Redaktor Piotr Majewski zaznaczał, że konkurs odbywa się co pięć lat, co tylko podnosi prestiż tego wydarzenia.

– To jest jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych monograficznych konkursów, czyli poświęconych jednemu kompozytorowi. Odbywa się co pięć lat i być może również dzięki temu jest to tak prestiżowe spotkanie. Dopuszczani do udziału w tym konkursie są przedstawiciele z całego świata, ci zakochani w muzyce Chopina, ale pomiędzy 16 a 30 rokiem życia, więc zawsze trzeba wcelować tak, żeby móc się zakwalifikować – mówi Majewski.

Specjalne studio konkursowe i audycje z Filharmonii Narodowej codziennie w Polskim Radiu RDC o godzinie 17:00 do 4 maja.

Rozmowy i komentarze poprowadzą dla Państwa obok Piotra Majewskiego także Nula Stankiewicz oraz Grzegorz Chlasta.

– Należy codziennie o 17.00 włączyć Polskie Radio RDC. My będziemy Państwu opowiadali, co tam ciekawego. Będziemy starali się także zapraszać uczestników i tych polskich, i tych zagranicznych, żeby opowiedzieli o swoich wrażeniach. Zapewne będzie dużo nerwów, bo to zwykle tak jest, ale jest o co walczyć naprawdę, ponieważ zaistnienie podczas tego konkursu otwiera estrady na całym świecie – podkreśla Majewski.

Przesłuchania będą miały miejsce codziennie w dwóch sesjach: porannej od godz. 10.00 oraz popołudniowej od godz. 17.00. Jury pod przewodnictwem Piotra Palecznego wybierze około 80 najlepszych pianistów, którzy wezmą udział w październikowych zmaganiach.

Skąd pochodzą pianiści?

Komisja Kwalifikacyjna, na czele której stanął prof. Wojciech Świtała, spośród rekordowej liczby 642 zgłoszeń wyłoniła 171 artystów z 28 krajów, którzy spotkają się w Warszawie na Eliminacjach. Najliczniejsze grupy stanowią reprezentanci: Chin (ponad 60 zakwalifikowanych uczestników), Korei Południowej, Japonii, Polski, Kanady i Włoch. Podczas Eliminacji usłyszymy także reprezentantów z krajów tak odległych jak: Brazylia, Tajlandia, Malezja i Uzbekistan.

Jury eliminacji w składzie: Wojciech Świtała, Ludmil Angelov, Nikolai Demidenko, Krzysztof Jabłoński, Kevin Kenner, Marc Laforet, Alberto Nose, Piotr Paleczny, Ewa Pobłocka oraz Katarzyna Popowa-Zydroń, wybierze ok. 80 pianistów, którzy wystąpią na Konkursie Chopinowskim w październiku.

XIX Konkurs Chopinowski rozpocznie się oficjalnie 2 października 2025 roku koncertem inauguracyjnym. Przesłuchania w październiku będą trwać 3 tygodnie. 20 października poznamy nowego zwycięzcę, który – jak każdy z jego poprzedników – będzie miał szansę zapisać się w historii pianistyki. Dzień później odbędzie się gala wręczenia nagród i pierwszy z trzech koncertów laureatów.

Zwycięzca otrzyma 60 000 euro i złoty medal, cała pula nagród wynosi ponad 240 tysięcy euro. Dodatkowo, laureaci muzycznego turnieju zostaną zaproszeni na światowe, kilkumiesięczne tournee. Szczegółowe informacje na temat koncertów zostaną opublikowane po zakończeniu Eliminacji.

Polskiego Radia RDC można słuchać w Warszawie na 101 FM, w pasmach lokalnych albo online na www.rdc.pl/player.