Recitale wybitnych pianistów w Łazienkach Królewskich. Dziś Piano Day [PROGRAM] RDC 28.03.2025 13:09 Muzyka fortepianowa w wykonaniu wybitnych polskich pianistów wypełni program Piano Day w Łazienkach Królewskich. W recitalach artyści przedstawią utwory od klasycznych arcydzieł po współczesne kompozycje: od Chopina, Mozarta, Rachmaninowa po Szymanowskiego. Początek o godzinie 12:30.

Piano Day w Łazienkach Królewskich (autor: pexels/zdjęcie ilustracyjne)

W wydarzeniu, które odbywa się 28 marca w cyklu „Salony Muzyczne”, biorą udział tacy artyści jak Michał Oleszak, Zuzanna Sejbuk, Piotr Sołtysik czy Ewa Guz-Seroka i Mikołaj Krzysztof Seroka.

„Piano Day w Pałacu na Wyspie w Łazienkach to niezapomniane popołudnie pełne recitali wybitnych pianistów. To okazja do świętowania piękna fortepianu, instrumentu, który od wieków fascynuje słuchaczy niezwykłymi możliwościami budowania dźwięku. Recitale będą okazją, by zanurzyć się w bogactwie muzyki fortepianowej i poczuć emocje, jakie niesie ze sobą ta niezwykła sztuka” – zaznacza w wypowiedzi dla PAP Agata Zawora reprezentująca Muzeum Łazienki Królewskie.

Piano Day w Łazienkach składa się z czterech części. Każdy recital potrwa około 40 minut.

Światowy Dzień Fortepianu

Piano Day — Światowy Dzień Fortepianu został ustanowiony, aby oddać piękno tego magicznego instrumentu, a także, aby uhonorować jego rolę w historii muzyki i w twórczości wybitnych artystów, takich jak Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeusz Mozart czy Fryderyk Chopin.

Święto to odbywa się 88. dnia każdego roku, co symbolicznie nawiązuje do 88 klawiszy standardowego fortepianu. W 2015 roku zainicjował je niemiecki kompozytor Nils Frahm i z roku na rok zyskuje ono coraz większy rozmach. Koncerty fortepianowe odbywają się w całej Europie i w wielu krajach świata.

Fortepian, znany również jako pianoforte, pojawił się po raz pierwszy w XVIII wieku i od tego czasu nieprzerwanie zdobywa serca melomanów na całym świecie. Jego konstrukcja, składająca się z klawiatury, strun i młoteczków, pozwala mu wyrażać szeroki zakres emocji i stylów muzycznych. Dzięki temu stał się nieodłącznym elementem wielkich sal koncertowych, a także domowych spotkań muzycznych.

„Salony Muzyczne, w ramach których odbywa się Piano Day, są kontynuacją letnich Koncertów Chopinowskich i stanowią doskonałą okazję do posłuchania muzyki w kameralnym i nastrojowym wnętrzu Sali Balowej Pałacu na Wyspie” — dodaje Agata Zawora.

Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Łazienki Królewskie oraz Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność przybycia.

Program Piano Day

12:30 - Michał Oleszak

F. Chopin:

Walc As-dur op. 42

Nokturn F-dur op. 15 nr 1

Nokturn cis-moll op. 27 nr 1

Etiuda a-moll op. 25 nr 4

Etiuda cis-moll op. 10 nr 4

Mazurki op. 30 (g-moll, h-moll, Des-dur, cis-moll)

Scherzo cis-moll op. 39

14:00 - Zuzanna Sejbuk

F. Chopin:

Nokturn G-dur op. 37 nr 2

Etiuda e-moll op. 25 nr 5

Etiuda F-dur op. 10 nr 8

Mazurek cis-moll op. 41 nr 4

Scherzo E-dur op. 54

Andante Spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22

15:30 - Piotr Sołtysik

W. A. Mozart - Sonata F-dur K. 332

I. Allegro

F. Chopin - Etiuda a-moll op. 25 nr 11

S. Rachmaninow - Étude-Tableau op. 39 nr 1

Skriabin - Sonata nr 4, op. 30

M. Ravel - Le Tombeau de Couperin

I. Prélude

III. Forlane

K. Szymanowski - Serenada Don Juana (z cyklu „Maski” op. 34)

17:00 - Ewa Guz-Seroka, Mikołaj Krzysztof Seroka

F. Chopin - Mazurki B, a op. 7

E. Granados - Andaluza z cyklu „Tańce hiszpańskie”

B. Bartok - Rumuńskie tańce ludowe

I. J. Paderewski - Album tatrzańskie nr 1, 3, 6 na 4 ręce

J. Brahms - Taniec węgierski nr 5

