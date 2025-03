Teatralne Mazowsze. Przedstawienia, widzowie i statystyki dla regionu RDC 27.03.2025 18:19 Blisko 2,8 mln osób odwiedziło w 2023 r. teatry działające w woj. mazowieckim. Średnio najwięcej widzów uczestniczyło w przedstawieniach lub koncertach organizowanych przez teatry muzyczne, ale największy wzrost widzów odnotowały teatry dramatyczne – poinformował Urząd Statystyczny w Warszawie.

1 Teatry na Mazowszu (autor: Karolina Jóźwiak/Teatr Dramatyczny w Warszawie/FB)

Dane dotyczące działalności teatralnej na Mazowszu zostały opublikowane w związku z obchodzonym w czwartek Międzynarodowym Dniem Teatru.

„Największą średnią liczbę widzów i słuchaczy przypadających na jedno przedstawienie czy koncert odnotowano w przypadku spektakli zorganizowanych przez teatry muzyczne – 473. W teatrach dramatycznych jedno przedstawienie obejrzało średnio 277 osób, a w lalkowych – 131” – poinformował rzecznik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych Marcin Kałuski.

Jak podał Urząd Statystyczny w Warszawie, według stanu z końca grudnia 2023 r. w województwie mazowieckim działalność sceniczną prowadziło 28 teatrów. Placówki te dysponowały w sumie 17 482 miejscami na widowni w salach stałych (o 6 proc. więcej niż w 2022 r.).

Miłośnicy teatru mieli do wyboru 19 scen dramatycznych, 6 muzycznych oraz 3 lalkowe. W 2023 r. odbyły się tam się 164 premiery i w sumie ponad 9,4 tys. przedstawień.

Najwięcej spektakli zagrano w teatrach dramatycznych – 6866 – o prawie 20 proc. więcej niż rok wcześniej oraz w teatrach muzycznych – 1528 spektakli i koncertów – o ponad 16 proc. więcej niż w roku 2022. Ponad 1 tys. przedstawień odbyło się w teatrach lalkowych; o 15 proc. mniej niż rok wcześniej.

Najwięcej widzów było na spektaklach w teatrach dramatycznych – ponad 1,9 mln osób. W stosunku do roku poprzedniego liczba widzów wzrosła o 72 proc. Na przedstawienia i koncerty w teatrach muzycznych wybrały się ponad 722 tys. osób (wzrost o 33 proc.). Niewielki spadek zainteresowania odnotowały teatry lalkowe, które odwiedziły 132 tys. osób (mniej o 5 proc.)

W 2023 r. przeciętna cena biletu do teatru w woj. mazowieckim wynosiła 91,08 zł (w 2022 r. – 87,87 zł) i była to najwyższa cena w skali całego kraju. Najmniej za bilet do teatru w 2023 r. płacili widzowie w woj. warmińsko-mazurskim. Tam średnia cena wynosiła 47,50 zł.

Źródło: PAP Autor: RDC /PA