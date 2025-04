Władimir Putin ogłosił rozejm wielkanocny w wojnie z Ukrainą RDC 19.04.2025 16:22 Przywódca Rosji Władimir Putin ogłosił w sobotę, że o godz. 18 (17 czasu polskiego) w wojnie z Ukrainą zacznie obowiązywać rozejm wielkanocny – poinformował Kreml na Telegramie. Zawieszenie walk ma potrwać do północy (godz. 23 w Polsce) z niedzieli na poniedziałek.

Władimir Putin (autor: MAXIM SHIPENKOV/PAP/EPA)

„Kierując się względami humanitarnymi, strona rosyjska ogłasza rozejm wielkanocny (obowiązujący – przyp. red.) od godz. 18 do północy z niedzieli na poniedziałek. Na mój rozkaz wszystkie działania wojskowe w tym czasie mają zostać wstrzymane” – przekazał Putin.

„Zakładamy, że Ukraina pójdzie za naszym przykładem. Jednocześnie nasze wojska będą gotowe na odparcie możliwych naruszeń rozejmu i prowokacji wroga” dodał.

Co odpowiedział Zełenski na rozejm wielkanocny?

Krótko później do wypowiedzi Putina odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

„W związku z ostatnią próbą Putina igrania z życiem ludzi na Ukrainie ogłoszono alarm lotniczy. O godzinie 17:15 (16:15 czasu polskiego) na naszym niebie zauważono rosyjskie drony szturmowe. Ukraińska obrona powietrzna i lotnictwo już rozpoczęły działania obronne. Shahedy na naszym niebie to prawdziwy stosunek Putina do Wielkanocy i życia ludzi” – podkreślił Zełenski we wpisie na Telegramie.

Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało, że rozkaz o rozejmie został już przekazany wszystkim dowódcom oddziałów walczących z Ukrainą. W komunikacie podkreślono, że rosyjskie wojska będą stosować się do rozejmu, jeśli strona ukraińska postąpi tak samo.

Czytaj też: Tragiczny wypadek drogowy w Wawrze. Jedna osoba nie żyje, dwie w szpitalu