Odpowiedź Władimira Putina w sprawie zawieszenia broni RDC 13.03.2025 17:27 30-dniowe zawieszenie broni byłoby w obecnych warunkach korzystne dla Ukrainy – oświadczył w czwartek rosyjski przywódca Władimir Putin.

Putin o wojnie z Ukrainą (autor: MAXIM SHEMETOV/POOL/PAP/EPA)

Władimir Putin oznajmił, że Rosja zgadza się z amerykańską propozycją wstrzymania walk, ale podkreślił, że jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc musi uwzględniać zasadnicze przyczyny konfliktu.

Putin zapytał, po co Ukraińcom jest potrzebne 30-dniowe zawieszenie broni i zasugerował, że być może do mobilizacji lub do dostarczenia Kijowowi broni. Według niego Ukrainie może po prostu zależeć na przegrupowaniu wojsk. – Skąd będziemy mieć pewność i gwarancję, że nic takiego nie będzie miało miejsca? – zapytał.

Władimir Putin oznajmił, że Rosja popiera amerykańską propozycję zakończenia konfliktu metodami pokojowymi, ale podkreślił, że jakiekolwiek zawieszenie broni powinno prowadzić do trwałego pokoju, a więc musi wyeliminować zasadnicze przyczyny konfliktu.

Zdaniem Putina przed uzgodnieniem zawieszenia broni konieczne jest też ustalenie wielu szczegółów. Przypomniał m.in., że linia frontu mierzy 2 tys. km i jest kwestia tego, kto będzie ją kontrolować.

Powiedział, że jeśli dojdzie do zawieszenia broni, to nie jest jasne, jak będzie się rozwijać sytuacja w obwodzie kurskim Rosji oraz w innych miejscach. Wobec tego – jak oświadczył – następne kroki w sprawie konfliktu trzeba uzgodnić, uwzględniając rozwój sytuacji na froncie.

Putin o sytuacji na froncie

Putin podkreślił, że sytuacja na froncie szybko się zmienia, a wojska rosyjskie przesuwają się „na praktycznie wszystkich odcinkach” frontu na Ukrainie.

Według niego sytuacja w obwodzie kurskim Rosji jest w pełni pod kontrolą wojsk rosyjskich. Zaznaczył, że żołnierze ukraińscy są tam całkowicie okrążeni i mają przed sobą dwa wyjścia – zginąć lub znaleźć się w niewoli.

Rosyjski przywódca podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za jego wysiłki mające na celu zakończenie wojny i dodał, że Rosja musi pomówić z Waszyngtonem o szczegółach. Dodał, że być może zadzwoni do Trumpa.

Putin powiedział też, że jeśli Rosja i Stany Zjednoczone zgodzą się na współpracę energetyczną, byłoby możliwe zbudowanie gazociągu do Europy. Jak ocenił, Europa potrzebuje taniego gazu rosyjskiego.

Czytaj też: Doradca W. Putina o proponowanym rozejmie: to imitacja działań pokojowych