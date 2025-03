W. Babiński po rozmowie Rosji i USA: Putin stawia dalsze warunki Joanna Tarkowska-Klinke 19.03.2025 11:59 Putin wciąż stawia dodatkowe warunki — tak wczorajszą rozmowę rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA Donaldem Trumpem podsumował na antenie Polskiego Radia RDC Wiktor Babiński. Doktorant na Yale University specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym skomentował w „Poranku RDC” wczorajsze telefoniczne spotkanie.

Wiktor Babinski (autor: RDC)

Donald Trump i Władimir Putin zgodzili się, że działania na rzecz pokoju na Ukrainie rozpoczną się od zawieszenia broni dotyczącego energetyki i infrastruktury, oraz rozpoczęcia na Bliskim Wschodzie negocjacji w sprawie dalszych kroków — ogłosił we wtorek Biały Dom.

Wczorajszą rozmowę rosyjskiego przywódcy z prezydentem USA skomentował na antenie Polskiego Radia RDC Wiktor Babiński, doktorant na Yale University, specjalizujący się w bezpieczeństwie międzynarodowym.

Trump ogłosił swoje kolejne małe zwycięstwo na drodze do wielkiego zwycięstwa, ale jak stwierdził Babiński, prawda wygląda inaczej. Jego zdaniem, Putin wciąż stawia dodatkowe warunki.

— Władimir Putin dał odrobinę koncesji, mówimy tutaj o zawieszeniu uderzeń na infrastrukturę energetyczną, ale tak naprawdę Putin stawia dalsze warunki. Jak słyszymy z doniesień niepotwierdzonych, było to m.in. żądanie zaprzestania na czas tego zawieszenia broni wspierania Ukrainy przez Zachód — zaznaczył.

Babiński zaznaczył, że momentem prawdy będzie to, czy Donald Trump będzie w stanie nacisnąć Rosję.

— Przecież jednak ma do tego wachlarz, może nie tylko kontynuować wsparcie dla Ukrainy, ale też zastosować dodatkowe sankcje, naciskać na Rosję gospodarczo, okrążać ją dyplomatycznie. Jeśli z tego skorzysta, to prawdopodobnie Władimir Putin będzie musiał mu coś jeszcze dać. Może nawet dojdzie do tego pełnego zawieszenia broni — powiedział.

Zdaniem Babińskiego, jeśli tak się nie stanie, będzie to dowodem dla Putina, że ich przeciwnik (czyli Stany Zjednoczone) jest słaby, zdezorganizowany, i można dalej udawać, że się rozmawia.

Putin w rozmowie z Trumpem zgodził się wstrzymać ataki na ukraińską infrastrukturę energetyczną na 30 dni. Odrzucił jednak bezwarunkowe zawieszenie broni, na które Ukraina już się zgodziła. Z komunikatu Białego Domu wynika, że rozmowy na temat dalszych etapów zawieszenia broni będą kontynuowane.

Kolejna rozmowa Zełenskiego z Trumpem? Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował podczas wizyty w Helsinkach, że jeszcze w środę będzie rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Zełenski powiedział, że ma nadzieję otrzymać od Trumpa informacje o jego wtorkowej rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Czytaj też: D. Trump uzgodnił z W. Putinem zawieszenie broni dotyczące energetyki i infrastruktury