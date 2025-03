Co z zawieszeniem broni? Dziś rozmowa prezydentów USA i Rosji RDC 18.03.2025 07:52 Prezydent USA Donald Trump będzie dziś rozmawiał z prezydentem Rosji Władimirem Putinem o zawieszeniu broni na Ukrainie. Biały Dom poinformował, że rozmowy będą także dotyczyć ewentualnego podziału terytorialnego Ukrainy. Moskwa potwierdziła zaplanowaną na wtorek rozmowę.

Donald Trump i Władimir Putin podczas spotkania w ramach szczytu Rosja–Stany Zjednoczone w 2018 (autor: Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons)

Kolejną rozmowę telefoniczną odbędą dziś rezydent USA Donald Trump i przywódca Rosji Władimir Putin. Będzie to ich druga oficjalna rozmowa w obecnej kadencji Trumpa. Poprzednio rozmawiali 12 lutego br., głównie o możliwości zakończenia wojny na Ukrainie.

Moskwa potwierdziła zaplanowaną na dziś rozmowę. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że przygotowania głównie dotyczą Ukrainy.

W ocenie części niezależnych komentatorów rozmowa telefoniczna Władimira Putina z Donaldem Trumpem nie przyniesie przełomu w sprawie rozejmu na Ukrainie. Redaktor naczelny portalu „Nowaja Gazieta. Europa” Kiriłł Martynow uważa, że Waszyngton i Moskwa mają różne cele w tej kwestii.

„Na razie nie widzę poważnych zmian w ogólnej sytuacji. Gdy Trump anonsował rozmowę telefoniczną, stwierdził, że są duże szanse na zakończenie wojny i dodał, że — może i nie są. Zdaje się, że właśnie z takim nastawieniem amerykańska administracja będzie kontynuować rozmowy. Nie wiadomo do tej pory, czego oczekiwać od Putina, jakich warunków i na co się on może zgodzić. Wciąż jest wrażenie, że obie strony mówią różnymi językami” — dodał Kiriłł Martynow.

Wcześniej Kijów zgodził się na 30-dniowe zawieszenie broni. Moskwa powiedziała „tak”, ale zapowiedziała postawienie warunków dotyczących rozbrojenia Ukrainy oraz przynależności terenów okupowanych.

Druga rozmowa Trumpa i Putina

Rozmowa telefoniczna prezydentów USA i Rosji będzie drugą od czasu powrotu Trumpa do Białego Domu.

„Myślę, że będziemy rozmawiać o ziemi, to dużo ziemi. Sytuacja jest zupełnie inna niż przed wojną, będziemy rozmawiać o elektrowniach, będziemy rozmawiać o podziale różnych zasobów” — zapowiedział prezydent USA.

Rzeczniczka Białego Domu potwierdziła, że Trump będzie rozmawiać z Putinem o podziale Ukrainy.

„Jeśli chodzi o to, gdzie te linie zostaną wytyczone, to nie zamierzam wchodzić w szczegóły i wybiegać przed jutrzejszą rozmowę prezydentów Trumpa i Putina” — mówiła.

Leavitt powiedziała, że przedmiotem rozmów będzie elektrownia, „która znajduje się na granicy Rosji z Ukrainą”. Choć ani Trump ani Leavitt nie wskazali, o jaką elektrownie chodzi, pełnomocnik prezydenta USA Steve Witkoff wywiadzie dla CBS News wspomniał o „reaktorach jądrowych”. Oznacza to, że chodzi o elektrownię jądrową w Zaporożu, która znajduje się na terytorium Ukrainy zajętym przez Rosję na początku wojny.

