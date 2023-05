Wojewoda o uchwale ws. SPPN na Saskiej Kępie: wszystko pisane palcem na wodzie Adam Abramiuk 31.05.2023 16:28 Uchwała o Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego na Saskiej Kępie ma wiele wad – powiedział w Poranku RDC wojewoda mazowiecki. Tobiasz Bocheński bronił decyzji swojego poprzednika dotyczącej uchylenia uchwały w trybie nadzorczym. Odniósł się również do liczby remontów na warszawskich ulicach i poruszania się po mieście samochodem czy komunikacją miejską.

SPPN na Kamionku i Saskiej Kępie? (autor: ZDM Warszawa)

Uchwała dotycząca wprowadzenia na Saskiej Kępie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego budzi zdaniem wojewody mazowieckiego wiele kontrowersji.

– W takiej uchwale musi dokładnie zostać wskazana granica strefy po to, aby mieszkaniec wiedział, gdzie musi zapłacić, a gdzie nie. Tutaj jest to pisane palcem na wodzie. Zostało to określone w taki sposób, że prezydent tak naprawdę może przesuwać tę strefę w graniach niektórych ulic tak, jak mu się podoba, a jemu tego nie wolno robić, bo to jest zadanie rady. W tym wymiarze więc ta uchwała jest nieprecyzyjna – powiedział na antenie RDC Tobiasz Bocheński.

Kontrowersje budzi również sposób jej procedowania.

– Zgłaszano różne autopoprawki i powstał taki chaos, że radni nie wiedzieli, co głosują, powstał więc dylemat dotyczący tego, czy zagłosowali za tym, za czym naprawdę chcieli głosować, a dotyczyło to daty wejścia w życie, czyli obowiązywanie tej uchwały – dodał wojewoda.

14 kwietnia wicewojewoda mazowiecki stwierdził nieważność tej uchwały, motywując to m.in. sprzeciwem mieszkańców, brakiem aktualnych analiz oraz nieprawidłowym sposobem przyjęcia uchwały.

16 maja do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga na tę decyzję, skierowana tam przez Radę Warszawy. Wojewoda podkreślił, że nie uznaje tej skargi.

Wojewoda o remontach w Warszawie

W rozmowie z Grzegorzem Chlastą wojewoda mazowiecki odniósł się również do liczby remontów drogowych w stolicy i sposobu ich przeprowadzania. Wprost przyznał, że podróżowanie autem po Warszawie to udręka i mordęga.

– Mam wrażenie, że remonty są robione w ten sposób, że w swoim gabinecie prezydent Trzaskowski wydrukował sobie wielką mapę Warszawy i z wiceprezydentami siedzieli i rzucali lotkami, gdzie trafili, tam rozkopali. To powoduje, że dwie równoległe ulice obok siebie są rozkopane i wszyscy stoimy w korkach, które są nieprawdopodobne – powiedział.

Wśród największych trwających inwestycji drogowych w Warszawie można wymienić budowę linii tramwajowej do Wilanowa, budowę linii tramwajowej na Kasprzaka, przebudowę wiaduktów Trasy Łazienkowskiej, remont pl. Trzech Krzyży i pl. Powstańców Warszawy czy budowę kolektora wiślanego wzdłuż Wisłostrady.

Posłuchaj całej audycji: Poranek RDC. Tobiasz Bocheński

