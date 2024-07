Którędy na wolny parking? Warszawa wybrała firmę, która zamontuje tablice informacyjne Adam Abramiuk 22.07.2024 20:56 Warszawscy drogowcy wybrali firmę, która dostarczy i zamontuje 38 nowych, niebieskich tablic informacyjnych. Będą one wskazywać ile jest wolnych miejsc na najbliższych parkingach podziemnych. – To wielkie ułatwienie dla kierowców – ocenił dyrektor Zarządu Dróg Miejskich Łukasz Puchalski.

Tablica parkingowa przy Browarach Warszawskich (autor: ZDM Warszawa)

W Warszawie powstanie 38 nowych, niebieskich tablic informacyjnych. Wskażą one kierowcom najbliższe parkingi podziemne oraz poinformują, ile pozostało jeszcze wolnych miejsc. Drogowcy wybrali już firmę, która zamontuje tablice. Wykona to za 1,4 mln zł.

– To jest potencjał w rozwoju tego systemu. Z informacji od jednego z operatorów prywatnych widzimy, że po tygodniu napełnienie na jego parkingu wzrosło o 20%. To powoduje, że kolejni właściciele parkingów podziemnych też są zainteresowani uruchomieniem takiego projektu – mówił dyrektor ZDM Łukasz Puchalski.

Gdzie w Warszawie tablice parkingowe?

Obecnie miejski system informacji parkingowej obejmuje parkingi ZDM – na placu Krasińskich i Waryńskiego i obsługiwane przez prywatnych operatorów: Złote Tarasy, Browary Warszawskie czy Interparking przy ul. Pięknej.

System to m.in. tablice, na których wyświetla się liczba wolnych miejsc parkingowych. Występują w formie totemów lub tablic zawieszonych na latarniach.

– Są one zrealizowane według tego samego wzoru, co tablice MSI. Po to, żeby utrzymać tę samą stylistykę i mieć w ten sposób jednolity system informacji o miejscach parkingowych – przekazał wiceprezydent Olszewski.

Miejski System Informacji to system lokalnego oznakowania miasta stołecznego Warszawy. Oznakowanie MSI jest przedstawione głównie na charakterystycznych niebiesko-czerwonych tablicach i tabliczkach.

– W większości przypadków tablice montowane są na latarniach. Przeniesienie napięcia do słupów daje możliwość zasilania tych tablic przez 24 godziny na dobę. A mniejsze zużycie energii elektrycznej daje nam możliwość podpinania kolejnych urządzeń – powiedział dyrektor ZDM.

Puchalski przekazał, że w środę ZDM ogłosił przetarg na blisko 40 tablic miejskiego systemu dla 18 parkingów. Chodzi o:

miejski parking naziemny przy Pałacu Kultury i Nauki,

parking Zarządu Terenów Publicznych (pl. Żelaznej Bramy, al. 3 Maja, Bednarska, Bugaj, Filtrowa, Myśliwiecka, Ptasia),

parkingi P+R (Metro Wilanowska, Al. Krakowska, Metro Stokłosy, Metro Ursynów, Metro Młociny I, II, III, Połczyńska, PKP Żerań),

parking powstający pod placem Powstańców Warszawy.

Dyrektor ZDM dodał, że przygotowywana jest umowa o przyłączeniu do systemu operatora parkingu przy Fabryce Norblina.

Miejska sieć P&R

Najtaniej i najwygodniej można zaparkować swój samochód w Warszawie, korzystając z sieci „Parkuj i Jedź”, która liczy 17 obiektów. Jest na nich blisko 4,8 tys. miejsc parkingowych dla samochodów (w tym ponad 100 dla osób z niepełnosprawnościami) oraz prawie tysiąc dla rowerów.

Parkingi są dostępne we wszystkie dni tygodnia w godz. 4:30–2:30, a od 28 kwietnia br. w weekendy przez całą dobę.

Kierowcy, którzy chcą zostawić samochód bez opłat, muszą posiadać aktywny bilet WTP: krótkookresowy (dobowy, 3-dniowy, weekendowy), lub długookresowy (30- i 90-dniowy) albo uprawnienia do bezpłatnych przejazdów. Naliczanie opłaty za postój rozpoczyna się po upływie 20 minut od momentu wjazdu na teren parkingu.

