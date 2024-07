„Korki są tu permanentne”. W sierpniu początek poszerzania ul. Vogla Adrian Pieczka 21.07.2024 16:29 W sierpniu ma rozpocząć się poszerzenie ul. Vogla u zbiegu z Przyczółkową w Warszawie. Po przebudowie skrzyżowania, która miała miejsce rok temu cały czas są problemy z wyjazdem. - Korki są tu permanentne - usłyszał od mieszkańców Zawad nasz reporter.

W sierpniu początek poszerzania ul. Vogla (autor: RDC)

Mieszkańcy Zawad narzekają na korki na ul. Vogla. Problemy z wyjazdem z tego miejsca są odkąd rok temu przebudowano skrzyżowanie z Przyczółkową. Dzielnica miała rozpocząć poszerzanie ulicy od Kostki Potockiego do Przyczółkowej przed końcem roku szkolnego. Prace jednak nie ruszyły, a jak zaznaczają kierowcy, „korki są o każdej godzinie codziennie”.





Ma się to zmienić, bo w sierpniu ma rozpocząć się poszerzanie ul. Vogla.

- Kończymy uzgadniać szczegóły przebudowy instalacji podziemnych w ulicy Vogla - informuje burmistrz Wilanowa Ludwik Rakowski. - Mam nadzieję, że te uzgodnienia uda się sformalizować w najbliższych dniach czy tygodniach i że prace będą mogły się w sierpniu rozpocząć i po kilku tygodniach zakończyć się - dodaje.



We wrześniu, gdy warszawiacy wrócą z wakacji, zamknięta ulica Vogla może spowodować paraliż Zawad.



- Jest też przygotowany ewentualnie do wykorzystania taki bypass poprzez ulicę Przedatki do ulicy Przyczółkowej, także mam nadzieję, że tutaj utrudnienia dla użytkowników ulicy Vogla uda się ograniczyć do minimum - zapewnia Rakowski.

W ramach prac wykonane zostaną również chodniki i ścieżka rowerowa w ulicy Branickiego.

