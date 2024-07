Granice SCT zastawione autami. „Jeżdżę autobusem, bo już nie mam gdzie zaparkować” Adrian Pieczka 04.07.2024 18:01 Samochody, które nie mogą wjechać do Strefy Czystego Transportu w Warszawie, zastawiają parkingi znajdujące się przy jej granicy. Na ten problem zwrócili uwagę mieszkańcy Grochowa. — Ja już jeżdżę autobusem, bo jak przyjadę, to nie mam gdzie zaparkować — powiedziała mieszkanka ulicy Majdańskiej. Zdaniem Marka ze Stop Cham, jest to zjawisko tymczasowe. — Kierowcy jeszcze nie wiedzą, jak to działa, więc wolą ten pojazd postawić. — stwierdził

Granice SCT zastawione samochodami (autor: RDC)

Granice Strefy Czystego Transportu zastawione samochodami, które nie mogą do niej wjechać. Problem zauważyli mieszkańcy Grochowa m.in. w okolicach ul. Majdańskiej.

— Ja już jeżdżę autobusem, bo jak przyjadę, to nie mam gdzie zaparkować — powiedziała naszemu reporterowi jedna z mieszkanek. — Jest ciężko, nie ma miejsc parkingowych, nie ma parkingu wielopoziomowego, który by to rozwiązał — zaznaczył drugi mieszkaniec.

Zjawisko tymczasowe?

Marek ze Stop Cham ocenił, że jest to raczej zjawisko tymczasowe.

— Zawsze przy tego typu zmianach w zasadach ruchu jest pewne zamieszanie. Jeszcze do końca kierujący mieszkańcy nie wiedzą, jak to działa, więc wolą ten pojazd postawić. W rzeczywistości zasady strefy są bardzo łagodne. Obejmują w sposób faktyczny jedynie 1,5% pojazdów tym zakazem wjazdu do Strefy Czystego Transportu — powiedział Marek.

SCT w Warszawie

Według szacunków miasta wjechać do strefy nie może wjechać 3 procent aut poruszających się po Warszawie. To pojazdy z silnikiem benzynowym starsze niż 27 lat lub niespełniające normy Euro 2 i pojazdy z silnikiem Diesla starsze niż 19 lat, lub niespełniające normy Euro 4.

Z zakazu na razie są wyłączeni mieszkańcy Warszawy płacący podatki w stolicy, seniorzy po 70 roku życia i osoby z niepełnosprawnością.

Straż miejska na razie wystawia pouczenia. Było ich dotychczas 22. Mandaty, które dopiero będą wystawiane, będą wynosiły do 500 zł.

