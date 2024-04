Nawet 9 tys. zł dopłaty za podgrzewanie wody. Dramat mieszkańców „WSM” Ochota

Do końca maja mieszkańcy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota muszą dopłacić za podgrzewanie wody. Stawki, które otrzymali w pismach od zarządu, wahają się od kilkuset złotych do 9 tysięcy złotych. Mieszkańcy są oburzeni całą sytuacją. Niektórzy nie są w stanie zgromadzić takich pieniędzy do końca następnego miesiąca. Spotkanie z zarządem ma odbyć się jutro w siedzibie spółdzielni.