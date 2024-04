Kilka tysięcy złotych za wodę. Mieszkańcy Ochoty dowiedzą się dziś, skąd podwyżki Przemysław Paczkowski 29.04.2024 07:24 Ruszają spotkania z mieszkańcami Ochoty w sprawie horrendalnych podwyżek za podgrzewanie wody. Oscylują one w granicach od 300 złotych do nawet 3 tysięcy złotych. Wpływ na wzrost cen miały m.in. ciągłe zmiany taryf od dostawcy ciepła, jednak przyczyn jest więcej.

Podwyżki za wodę na Ochocie (autor: WSM „Ochota”)

Od dziś lokatorzy Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Ochota mogą w punktach administracji swoich osiedli dowiedzieć się, z czego wynikają podwyżki za podgrzewanie wody.

Pracownicy spółdzielni będą udzielać informacji w każdy poniedziałek od godziny 14:00 do 17:00.

Spółdzielnia przekazała również informację, że niedopłaty, które u niektórych sięgają kilku tysięcy złotych, mogą zostać rozłożone na raty.



– Spółdzielnia jest dla mieszkańców i to my jako mieszkańcy ją utrzymujemy. To więc nie jest żaden ukłon w naszą stronę – mówi radny dzielnicy i przedstawiciel mieszkańców spółdzielni Cezary Król.

Oprócz spotkań w punktach administracji pracownicy będą przyjmować lokatorów w siedzibie spółdzielni w pokoju nr 115.

Szczegóły o tym, kiedy i w jakich godzinach na stronie wsmochota.com.pl.

Skąd podwyżki za wodę?

Jak tłumaczy spółdzielnia, dopłaty wynikają z kilku czynników. Jedną z nich są ciągłe zmiany taryf od dostawcy ciepła. Dodatkowo korekty przychodziły do spółdzielni z nawet półrocznym opóźnieniem, co sprawiało trudności w obliczeniu konkretnej stawki. Ostatnia rzecz to ciągła zmiana stawki VAT.

To wszystko wpłynęło na to, że w niektórych budynkach stawka za podgrzanie wody wzrosła nawet o 135 procent. Spółdzielnia uspokaja i mówi, że podwyżkę można rozłożyć na raty.

