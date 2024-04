„WSM” Ochota tłumaczy, skąd podwyżki za ciepłą wodę. Rekordzista musi dopłacić 9 tys. zł Przemysław Paczkowski 26.04.2024 11:17 Dopłaty będą mogli rozłożyć na raty. W ten sposób Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ochota chce pomóc mieszkańcom, którzy muszą dopłacić za podgrzanie wody nawet 9 tys. zł. Dziś w siedzibie spółdzielni odbyło się spotkanie z mieszkańcami, na którym wyjaśniono, skąd tak wysokie kwoty.

Kran (autor: pexels)

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Ochota spotkała się dziś z przedstawicielem mieszkańców w sprawie horrendalnych dopłat za podgrzewanie wody. Kwoty sięgają nawet 9 tysięcy złotych.

Jak tłumaczy spółdzielnia, dopłaty wynikają z kilku czynników. Jedną z nich są ciągłe zmiany taryf od dostawcy ciepła. Dodatkowo korekty przychodziły do spółdzielni z nawet półrocznym opóźnieniem, co sprawiało trudności w obliczeniu konkretnej stawki. Ostatnia rzecz to ciągła zmiana stawki VAT.

To wszystko wpłynęło na to, że w niektórych budynkach stawka za podgrzanie wody wzrosła nawet o 135 procent. Spółdzielnia uspokaja i mówi, że podwyżkę można rozłożyć na raty.

Od poniedziałku również organizowane są spotkania z mieszkańcami, na których pracownicy spółdzielni będą tłumaczyć, z czego wynika podwyżka.

„To jest przegięcie”

Mieszkańcy są oburzeni całą sytuacją. Niektórzy nie są w stanie zgromadzić takich pieniędzy do wskazanej daty.

— Jesteśmy bardzo zszokowani — usłyszał nasz reporter od mieszkańców.

Podwyżki, jak przekazali nam mieszkańcy, oscylują od 300 zł do 3 000 zł. Rekordzista ma do zapłacenia aż 9 tysięcy.

