Całoroczna szkółka żeglarska powstanie w Płocku Izabela Stańczak 16.07.2023 15:21 W Płocku powstanie pierwsza całoroczna szkółka żeglarska dla dzieci. Zajęcia rozpoczną się jesienią. Jeśli dopiszą sponsorzy, będzie mogło w nich uczestniczyć nawet 40 osób.

W Płocku będzie całoroczna szkółka żeglarska (autor: PTTK Morka)

- To przede wszystkim uczestnicy naszych wakacyjnych warsztatów, którzy chcą się rozwijać - mówi Leszek Bartosik, członek klubu żeglarsko – motorowodnego PTTK Morka. - Będzie to całoroczna szkółka żeglarska, szukamy sponsorów, bo to nie jest tanie przedsięwzięcie. Żeby było bezpiecznie, żeby można to prowadzić całoroczne. Chcemy, żeby te dzieci złapały bakcyla, doskonaliły umiejętności i wkrótce przeniosły się na nieco większe łódki - dodaje.

Latem zajęcia będą odbywać na zalewie, w miesiącach zimowych na basenie.

- W okresie letnim będziemy pływali na jeziorze na różnym sprzęcie, a zimą będziemy uczyli pływać na pływalni, przygotowywać fizycznie dzieci, bo żeglarstwo nie jest łatwym sportem. Trzeba przyswoić ogólnorozwojowe ćwiczenia fizyczne - podkreśla.

Zapisy do szkółki żeglarskiej ruszą pod koniec miesiąca.

