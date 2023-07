Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar w Płocku. Jeszcze w lipcu lokatorzy zasiedlą 11. budynek Izabela Stańczak 07.07.2023 22:04 Jedenasty jest na ukończeniu, przetarg na dwunasty budynek - wkrótce. Trwa rewitalizacja płockiego osiedla Miodowa Jar. Kolejne mieszkania komunalne zasiedlą lokatorzy jeszcze w tym miesiącu.

Rewitalizacja osiedla Miodowa Jar w Płocku. Jeszcze w lipcu lokatorzy zasiedlą 11. budynek (autor: zdjęcie ilustracyjne/UM Płock)

Zakończenie rewitalizacji osiedla Miodowa Jar w Płocku coraz bliżej. Lokatorzy wprowadzą się do jedenastego budynku już w tym miesiącu.

- W lipcu przygotowujemy się do zasiedlenia jedenastego budynku. Jest tam 15 lokali. Są lokale dwu i jednopokojowe od 23 metrów do około 60. Oferty zostały już wysłane przede wszystkim dla osób z budynków przeznaczonych do wykwaterowania - mówi Joanna Lewandowska, kierownik referatu nieruchomości w płockim ratuszu



Rewitalizacja osiedla zakłada postawienie w miejscu zniszczonych budynków 13 domów wielorodzinnych.

- Będzie tam ponad 170 mieszkań. Myślę, że to bardzo ładne osiedle. Po zakończeniu już tych inwestycji takich budowlanych, wtedy będą już drogowe, chodniki, nasadzenia, więc naprawdę będzie to ładnie wyglądać - tłumaczy Lewandowska.



W Płocku co roku na mieszkania komunalne oczekuje ponad 200 osób.

Czytaj też: Ma być mniej korków w centrum Płocka. Zmiany na trzech głównych skrzyżowaniach