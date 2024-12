Przedłuża się umacnianie płockiej skarpy nad Wisłą. Wszystko przez „niestabilny grunt” Katarzyna Piórkowska 27.12.2024 21:03 Wydłużają się prace przy umacnianiu płockiej skarpy nad Wisłą. Powodem jest niestabilny grunt. — Jeden fragment nie daje gwarancji stabilności. Trzeba umocnić ten cały odcinek solidnie — mówi Hubert Woźniak z urzędu miasta. Do 17 stycznia nieprzejezdna będzie ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z Jasną do skrzyżowania z ul. Parową.

Umacnianie płockiej skarpy nad Wisłą (autor: RDC)

Niestabilny grunt jest przyczyną przedłużenia robót przy umacnianiu płockiej skarpy nad Wisłą. Budowa, która miała zakończyć się przed świętami, potrwa do 17 stycznia. Do tego czasu w obu kierunkach będzie nieprzejezdna ul. Kazimierza Wielkiego na odcinku od skrzyżowania z Jasną do skrzyżowania z ul. Parową.

Hubert Woźniak z biura prasowego płockiego urzędu miasta informuje, że konieczne okazało się dodatkowe umocnienie.

— W trakcie robót okazało się, że musimy wykonać dodatkowy zakres pracy. Jeden fragment skarpy nie daje gwarancji stabilności. Trzeba wymienić grunt, umocnić ten cały odcinek solidnie — mówi Woźniak.

Na umocnienie skarpy na odcinku 60 metrów ratusz wyda blisko 800 tys. zł.

