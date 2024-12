Radom powinien być większy? Ruszyły konsultacje ws. poszerzenia granic Iwona Rodziewicz-Ornoch 23.12.2024 07:58 Dziś rozpoczęły się konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic administracyjnych Radomia. Chodzi o plany przyłączenia do miasta części terenów w gminach: Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Jastrzębia i Kowala. Konsultacje – przeprowadzane w formie ankiet – potrwają do 13 stycznia 2025 roku.

Radom będzie większy? Ruszyły konsultacje (autor: Anna Wroblewska/UM Radom)

Mieszkańcy Radomia od dzisiaj mogą się wypowiadać na temat powiększenia granic administracyjnych miasta. Chodzi o tereny położone w gminach: Jedlińsk, Jedlnia Letnisko, Jastrzębia i Kowala.

Wójt gminy Kowala Wiesław Pachniewski podkreśla, że nikt pomysłu z nimi nie konsultował.

— Nas nikt o tym nie informował. Miasto Radom nie chce pozyskać terenów inwestycyjnych. Bo z czym się wiąże inwestycja? Że Miasto Radom zainwestuje, stworzy warunki, dokapitalizuje i stworzy miejsca pracy. Nic takiego się nie wydarzy. CPK w tym miejscu na poziomie budżetu krajowego zbuduje za kilkaset milionów infrastrukturę, w której po prostu będą podatki — mówi Pachniewski.

Jakie plany ma Radom?

Sekretarz miasta Rafał Górski zaznacza, że w planie jest utworzenie nowych stref przemysłowych.

— Jedna będzie znajdować się w rejonie Rajca Szlacheckiego — jest to południowa rubież drogi krajowej nr 12, bezpośrednio znajdująca się w sąsiedztwie radomskiego lotniska. Druga to tereny tzw. Międzytorza, czyli znajdujące się między linią kolejową na Kraków a linią kolejową na Tomaszów Mazowiecki, dzisiaj obejmujące teren wsi Trablice w gminie Kowala — informuje Górski.

Kolejne zmiany to włączenie do miasta Radomia ulic Hermanowicz i Orkana.

— Kolejne dwie zmiany to jest włączenie w całości do miasta Radomia ulic Hermanowicz, to jest w granicy z Jednią Letnisko. Druga ulica to ulica Orkana w granicy z gminą Jedlińsk — mówi Górski.

Radom chce też stworzyć teren rekreacyjny w Dolinie Pacynki.

— Ostatnia proponowana zmiana granic miasta to tereny kiedyś planowanego zbiornika retencyjnego na granicy z gminą Jastrzębia. To jest teren tzw. Doliny Pacynki. My chcemy przymierzyć się do tego, żeby stworzyć tam nowoczesną strefę rekreacyjną z potencjalnym zbiornikiem wodnym — dodaje Górski.

Konsultacje ws. zmiany granic administracyjnych Radomia

Konsultacje potrwają do 13 stycznia. Będą odbywały się w formie ankiet, w których znajduje się pięć pytań. Wszystkie rozpoczynają się od: „czy jesteś za zmianą granic?”. Pytanie pierwsze dotyczy gminy Jedlińsk, drugie i trzecie Jedlni Letniska, czwarte gminy Kowala, a piąte gminy Jastrzębia. Wśród odpowiedzi są: „za”, „przeciw”, lub „wstrzymuję się”.

Ankiety można wysyłać na adres konsultacje @umradom.pl oraz składać w urzędzie miasta.

Władze Radomia chcą, by granice administracyjne miasta zmieniły się od 1 stycznia 2026. Ostateczną decyzję podejmie jednak Rada Ministrów.

