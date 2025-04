Co z nocną prohibicją w Radomiu? Będą konsultacje społeczne Iwona Rodziewicz-Ornoch 28.04.2025 21:12 W Radomiu odbędą się konsultacje w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą. Większością głosów zgodzili się na to radni, dwóch było przeciw, w tym Dariusz Wójcik. – Wprowadzenie takiej prohibicji w naszym mieście będzie wiązało się z tym, że sklepy sąsiadujące na obrzeżach naszych gmin, będą czerpały zyski z ograniczenia sprzedaży alkoholu w Radomiu – mówi radny.

Nocna prohibicja na Mazowszu (autor: Urząd Miasta Ciechanów/FB)

Mieszkańcy Radomia w dniach od 19 maja do 1 czerwca będą mogli wziąć udział w konsultacjach w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą. Pytania będą dwa.

– Czy jesteś za ograniczeniem sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży? Dotyczy to sklepów, w tym stacji benzynowych. Pytanie drugie: w jakich godzinach powinno obowiązywać ograniczenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży? Dotyczy to sklepów, w tym również stacji benzynowych – mówi inicjator uchwały radny Robert Chrobotowicz.

Przeciw konsultacjom głosowało dwóch radnych, wśród nich Dariusz Wójcik.

– Wprowadzenie takiej prohibicji w naszym mieście będzie wiązało się z tym, że sklepy sąsiadujące na obrzeżach naszych gmin, będą czerpały zyski z ograniczenia sprzedaży alkoholu w Radomiu. Przedsiębiorcy są ważni, a to jest nierówne i nieuczciwe ich traktowanie – mówi.

Z kolei radni Artur Standowicz i Piotr Szprendałowicz wskazywali na to, że konsultacje w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą w Radomiu to cenna inicjatywa.

– Poprę tę uchwałę, bo sam jestem ciekawy, co z tej konsultacji wyjdzie, a myślę, że wyjdzie, wtedy kiedy naprawdę bardzo wielu radomian będzie mogło się wypowiedzieć. W mojej opinii jest to bardzo cenna inicjatywa kolegi radnego Roberta Chrobotowicza. Mam nadzieję, że radomianie aktywnie przystąpią do konsultacji – mówią.

Do grudnia ubiegłego roku w Polsce nocne prohibicje wprowadziło 176 gmin w Polsce.

