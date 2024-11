Podczas remontu zabytkowej kamienicy odkryto zdjęcie tajemniczej kobiety Katarzyna Piórkowska 25.11.2024 15:28 Przeleżała wiele lat ukryta w kamienicy przy ul. Sienkiewicza 48 w Płocku. Chodzi o fotografię kobiety odnalezioną pod piecem podczas remontu w zabytkowym budynku. Nie wiadomo kim jest kobieta, ponieważ zdjęcie nie jest podpisane. – Być może to potomkini Sarnów, którzy byli właścicielami tej kamienicy – mówi miejski konserwator zabytków Ewa Dobek.

Kim jest tajemnicza kobieta z fotografii odnalezionej w kamienicy? (autor: Andrzej Nowakowski Prezydent Miasta Płocka)

Fotografia tajemniczej kobiety została odnaleziona podczas remontu zabytkowej kamienicy przy ul. Sienkiewicza w Płocku.

– Pod jednym z pieców w pomieszczeniu na pierwszym piętrze, to jest takie dość duże pomieszczenie z balkonem od strony ulicy Sienkiewicza, odkryto zdjęcie. Przypuszczamy, że może to być jedna z mieszkanek tego domu. Być może to potomkini Sarnów, którzy byli właścicielami tej kamienicy – mówi miejski konserwator zabytków Ewa Dobek.

Zdjęcie jest bardzo dobrze zachowane. Miejski konserwator zabytków czeka na informacje o tym, kim może być kobieta z fotografii. Można je przekazywać mailowo na adres mkz@plock.eu albo telefonicznie.

Kamienica przy Sienkiewicz jest jedną z najładniejszych na starówce. Pierwotnie służyła jako biurowiec fabryki Izydora Sarny, a po wojnie stała się budynkiem komunalnym.

Czytaj też: Jak będzie przebiegała S10 przez powiat płocki? Wiemy, kiedy ostateczny wariant