Jak będzie przebiegała S10 przez powiat płocki? Wiemy, kiedy ostateczny wariant

Na początku przyszłego roku poznamy ostateczny wariant przebiegu S10 przez powiat płocki - zapowiedziała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Nim się to jednak stanie, starosta płocki apeluje do GDDKiA o konsultacje w sprawie nowego, czwartego już wariantu. - Jest on najkorzystniejszy ze wszystkich dotąd prezentowanych, w najmniejszym stopniu ingeruje w istniejącą zabudowę i jest najbliżej Płocka - mówi Sylwester Ziemkiewicz.