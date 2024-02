Drogi w pobliżu Orlenu zostaną zmodernizowane. Koncert przekaże blisko 142 mln zł RDC 08.02.2024 20:02 Orlen przekaże starostwu w Płocku oraz gminie Stara Biała łącznie blisko 142 mln zł na inwestycje drogowe. Chodzi o drogi w sąsiedztwie głównego zakładu koncernu, gdzie trwa budowa kompleksu Olefiny III, przy czym inwestycja ta wiąże się ze wzmożonym transportem.

Blisko 142 mln zł od Orlenu na modernizację dróg w pobliżu jego zakładu (autor: ZDM/zdjęcie ilustracyjne)

Jak poinformował w czwartek koncern, „ponieważ lokalna infrastruktura wymagała od dłuższego czasu niezbędnych inwestycji, Orlen realizując zadania społecznej odpowiedzialności biznesu, przekaże Starostwu Powiatowemu w Płocku i gminie Stara Biała blisko 142 mln zł”.

Orlen uściślił, że w najbliższym czasie płockie starostwo otrzyma ponad 66 mln zł na przebudowę kilku dróg powiatowych, natomiast gmina Stara Biała zobowiązała się, że ponad 75 mln zł od koncernu przeznaczy na przebudowę drogi łączącej jego zakład produkcyjny z drogą wojewódzką nr 559. W obu przypadkach będą to darowizny.

Jak wskazał Orlen, środki dla starostwa w Płocku mają zostać przeznaczone na przebudowę dróg powiatowych: nr 2908W Srebrna - Draganie, nr 5205W od granicy Płocka i dalej Draganie-Proboszczewice, nr 2909W Nowe Trzepowo - Bronowo Zalesie oraz nr 5201W Płock – Zągoty - Bonisław.

Koncern zwrócił uwagę, że „w trosce o bezpieczeństwo podczas podróży po drogach w regionie płockim”, jeszcze w styczniu 2023 r. podpisał z płockim starostwem list intencyjny, dotyczący „istotnego wsparcia finansowego na remonty dróg powiatowych i gminnych, w bezpośrednim sąsiedztwie Orlenu”.

„Równolegle rozpoczęły się rozmowy z gminą Stara Biała na temat wybudowania nowego kompleksu tras drogowych, który odciąży drogi przebiegające przez Starą Białą, Nowe Draganie i Stare Draganie” - zaznaczył Orlen. Wyjaśnił przy tym, że „obwodnica będzie obsługiwać ciężkie transporty skierowane do Orlenu, a jednocześnie służyć okolicznym mieszkańcom”.

Największa inwestycja petrochemiczna

Koncern przypomniał, że budowa kompleksu Olefiny III prowadzona od początku 2023 r. w jego zakładzie głównym w Płocku, sąsiadującym z gminą Stara Biała, to „największa inwestycja petrochemiczna w Europie na przestrzeni ostatnich 20 lat”. „Jej realizacja wiąże się z koniecznością transportu na plac budowy dużych ilości sprzętów i materiałów” - podkreślił Orlen.

Odnosząc się do efektów przedsięwzięcia, koncern zauważył, że budowa kompleksu Olefiny III nie tylko wpłynie korzystnie na jego działalność, „ale – co bardzo ważne – jest gwarancją powstania nowych miejsc pracy oraz poprawy sytuacji finansowej sąsiadujących z kompleksem samorządów”.

„Szacuje się, że dzięki realizacji inwestycji docelowo zatrudnienie w koncernie wzrośnie o ok. 650 etatów. Natomiast wpłaty Orlenu z tytułu podatków lokalnych, zasilających budżety gmin, wzrosną o dodatkowe ok. 160 mln zł rocznie” - wyliczono w informacji.

Koncern podkreślił też, że powstanie kompleksu Olefiny III przyczyni się pozytywnie do wzrostu potencjału petrochemicznego Grupy Orlen. „Inwestycja pozwoli na zwiększenie produkcji petrochemii bazowej w Płocku o ponad 60 proc. oraz o ponad 30 proc. w całej Grupie Orlen, włączając w to działalność koncernu w Czechach i na Litwie” - zaznaczył Orlen.

Według niego, po zakończeniu przedsięwzięcia w 2027 r., koncern „będzie dysponował jednym z najnowocześniejszych i najbardziej efektywnym europejskim zakładem petrochemicznym w Europie”. „Umożliwi to zbudowanie przewagi konkurencyjnej Grupy Orlen i wzmocnienie jej pozycji w roli regionalnego lidera w segmencie petrochemicznym” - ocenił koncern.

Główny zakład produkcyjny Orlenu

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce - w tym w Płocku oraz w Gdańsku, a także w Czechach i na Litwie. Zarządza także segmentem petrochemicznym i segmentem wydobywczym węglowodorów. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

Zaktualizowana strategia Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG, zakłada, że do końca dekady koncern przeznaczy na inwestycje w sumie ponad 320 mld zł.

W Płocku znajduje się główny zakład produkcyjny Orlenu, największy w Polsce kompleks rafineryjno-petrochemiczny i jeden z największych w Europie. Umowę na budowę tam kompleksu Olefiny III koncern podpisał ze spółkami Hyundai Engineering z siedzibą w Seulu oraz z Tecnicas Reunidas z siedzibą w Madrycie w czerwcu 2021 r.

Czytaj też: Kolejowa w Przasnyszu zalana po raz szósty od grudnia. Ulicę zamknięto, znaków brak