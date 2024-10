Remont Przemysłowej w Płocku. Od dziś nowa organizacja ruchu [SPRAWDŹ] Katarzyna Piórkowska 07.10.2024 08:29 Od dzisiaj na remontowanym odcinku ul. Przemysłowej w Płocku obowiązuje nowa organizacja ruchu. Zamknięty został odcinek ulicy od posesji 8A do skrzyżowania z ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Wciąż trwają prace w pasie drogowym na ul. Przemysłowej między ul. Tysiąclecia a Narodowych Sił Zbrojnych.

Ulica Przemysłowa w Płocku (autor: RDC)

W poniedziałek, 7 października, o godzinie 8:00 zmieniła się organizacja ruchu na remontowanym odcinku ul. Przemysłowej w Płocku.

Zamknięty został dla ruchu odcinek ul. Przemysłowej od posesji 8A do skrzyżowania z ul. Narodowych Sił Zbrojnych. Do sklepów i lokali przy ul. Przemysłowej na tym odcinku samochody mogą dojechać przez plac budowy. Nadal obowiązują ograniczenia w ruchu dla pieszych.

Wciąż trwają prace w pasie drogowym na ul. Przemysłowej między ul. Tysiąclecia a Narodowych Sił Zbrojnych. Kierowcy i piesi są proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do nowej czasowej organizacji ruchu.

Po remoncie ulica Przemysłowa będzie trzypasmowa, powstaną lewoskręty i dwukierunkowa ścieżka rowerowa. Remont ulicy na odcinku od Tysiąclecia do Narodowych Sił Zbrojnych potrwa co najmniej do końca roku.

Przebudowa ul. Przemysłowej będzie kosztowała 17 mln zł.

