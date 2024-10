Biurokracja spowalnia pogłębianie Wisły. Czy północy Mazowsza grozi powódź?

Pogłębienie Wisły w Płocku jest pilne - mówili goście „Debaty RDC”. Piotr Feliniak, dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Wody Polskie wskazał, że trwają przygotowania do jego rozpoczęcia, jednak wielkim problemem okazuje się biurokracja. Były wiceprezes Wód Polskich Wojciech Skowyrski dodał natomiast, że samo pogłębianie Wisły nie wystarczy, by ochronić okolice przed ponowną powodzią.