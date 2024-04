20 lat Polski w UE. Jak Warszawa skorzystała ze środków unijnych? Przemysław Paczkowski 26.04.2024 12:44 Z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej sprawdziliśmy w Radiu dla Ciebie, w jaki sposób Warszawa skorzystała ze środków unijnych. Wiceprezydent stolicy Renata Kaznowska podkreśla, że to między innymi budowa II linii metra, zakup nowoczesnych autobusów i tramwajów, sieć wodociągów i kanalizacji oraz inwestycja w sport.

Jak skorzystała ze środków unijnych Warszawa? (autor: R.Motyl/UM)

Z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej zapytaliśmy o to wiceprezydent stolicy Renatę Kaznowską.

— Warszawa skorzystała z tego w sposób niesamowity, to budowa drugiej linii metra, to olbrzymia rozbudowa infrastruktury MPWiK, to rozbudowa infrastruktury szynowej, zakup taboru autobusowego, nowych tramwajów i pociągów do SKM — wymienia Kaznowska.

Inwestycja w sport

Jest to także wiele inwestycji w warszawski sport. Jak dodaje Kaznowska, z unijnych funduszy udało się unowocześnić infrastrukturę sportową.

— Warszawskie ośrodki sportu i rekreacji. Bardzo wiele ośrodków modernizowano dzięki środkom unijnym. Od bardzo drobnych rzeczy jak budowa siłowni, siłowni plenerowych, doposażenie ośrodków sportowych, po większe rzeczy takie jak zadaszenia trybun. To są też inwestycje miękkie jak programy sportowe — mówi Kaznowska.

Przykładowo łączna wartość dofinansowania unijnego w projektach rozbudowy pierwszej i drugiej linii metra w stolicy wyniosła 7,7 mld zł.

