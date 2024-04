Nie wierzyła policjantom i uparcie współpracowała z oszustami. Seniorka prawie straciła pół miliona Cyryl Skiba 26.04.2024 15:01 Trzech oszustów podających się za policjantów zostało zatrzymanych w Warszawie. Przestępcy tak zmanipulowali 75-latkę z powiatu żyrardowskiego, że gotowa im była oddać ponad pół miliona zł. Zmanipulowana kobieta nie wierzyła prawdziwym mundurowym, tylko uparcie współpracowała z przestępcami.

Seniorka mogła stracić oszczędności życia (autor: Pixabay)

Trzech mężczyzn podających się za policjantów zostało zatrzymanych w Warszawie. Wcześniej skutecznie omotali 75-latkę z powiatu żyrardowskiego. Uparcie współpracowała z przestępcami, którzy przekonali ją, że jej pieniądze w banku są zagrożone.

— Mundurowi skontaktowali się z 75-latką, informując ją o tym, że jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Wielokrotnie próbowali wytłumaczyć kobiecie, że jest to oszustwo. Niestety nie przekonały ją rozmowy z prawdziwymi funkcjonariuszami Policji, a nawet z najbliższymi osobami z rodziny. 75-latka była zmanipulowana przez oszustów do tego stopnia, że do końca uważała, że postępuje właściwie — relacjonuje Piotr Pokorski z Komendy Wojewódzkiej Policji.

Na cmentarzu w Warszawie, gdzie miało dojść do przekazania pieniędzy, zatrzymany został 28-latek. Na gorącym uczynku policjanci zatrzymali 15-latka, a wkrótce także 21-latka. Przyznali się. Wobec dwóch osób prokuratura zastosowała dozory policji, a o losie nieletniego zadecyduje sąd rodzinny.

Mimo tłumaczeń wierzyła oszustom

Rzeczniczka podkreśliła, że przypadek 75-latki z pow. żyrardowskiego jest przykładem na to, jak przestępcy potrafią zmanipulować swoje ofiary.

- Oszuści posługujący się metodami socjotechniki mogą być bardzo przekonujący i kreatywni – zaznaczyła rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu Katarzyna Kucharska.

Przestępcy wmówili seniorce, że jest jedną z kilku osób, których pieniądze ulokowane na koncie w banku są zagrożone. Kobieta miała być "świadkiem incognito" i nie mogła nikomu o tym powiedzieć. Rzekomy policjant przekonał ją, że musi przekazać wszystkie posiadane pieniądze, aby można było sprawdzić odciski palców pracowników banku. Oszuści przez kilka dni byli w kontakcie z 75-latką i sterowali jej zachowaniem.

Kiedy policjanci z komendy w Żyrardowie otrzymali sygnał od pracowników banku o podejrzanym zachowaniu seniorki, poinformowali ją, że oszuści próbują wyłudzić od niej oszczędności. - Wielokrotnie próbowali wytłumaczyć to 75-latce. Jednak ona nie wierzyła ani mundurowym, ani bliskim i do końca uważała, że postępuje właściwie – przekazała Kucharska.

