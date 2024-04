Zofia Kiniorska asystentką dyrygenta Orchestre de la Suisse Romande. „To jak Mercedes wśród orkiestr” Cyryl Skiba 26.04.2024 16:25 To jak Mercedes wśród orkiestr — powiedziała w „Poranku RDC” Zofia Kiniorska, która zwyciężyła w przesłuchaniu na asystentkę dyrygenta prestiżowej Orchestre de la Suisse Romande (Orkiestra Szwajcarii Romańskiej). Polka została wybrana spośród sześćdziesięciorga kandydatów i będzie pracować z Jonathanem Nottem.

Zofia Kiniorska i Grzegorz Chlasta (autor: RDC)

Zofia Kiniorska, która została wybrana spośród sześćdziesięciorga kandydatów i będzie pracować z Jonathanem Nottem była gościem Grzegorza Chlasty w audycji „Poranek RDC”. Polka zwyciężyła w przesłuchaniu na asystentkę dyrygenta prestiżowej Orchestre de la Suisse Romande. Jak zaznaczyła na antenie RDC, że jest to „jak Mercedes wśród orkierst”

Posłuchaj podcastu | Poranek RDC | Zofia Kiniorska

Kiniorska powiedziała, że zmienia się podejście do kobiet w dyrygenturze na lepsze, ale nadal jest wiele do zrobienia.

— Jak zaczynałam pracę jako dyrygent, czy studia, to miałam jeszcze takie wrażenie, że będzie ciężko. Coś, co jest ciekawe, to jest to, że ciągle pada to pytanie. To oznacza, że jeszcze nie jesteśmy do końca na równi, bo jeżeli jest ciągle pytanie, czy nam jest dobrze jako kobietom, to oznacza, że jest to jeszcze jakiś problem. Natomiast to się zmienia, ja to czuję też, jak wyjeżdżam na Zachód. Jesteśmy coraz milej widziane — mówiła Kiniorska.

Droga po sukces

Młoda dyrygentka podkreśliła, że w drodze po sukces trzeba wytrwałości i pracowitości.

— Nie marnować czasu na pewno, dużo pracować, ale przede wszystkim wierzyć w siebie, bo dopóki nie uwierzymy w siebie, to ciężko jest osiągać sukcesy i ciężko się z nich cieszyć, ale też w tym wszystkim być sobą. Zaakceptować to, że są lepsze i gorsze momenty, to jest normalne — wymieniła.

Orchestre de la Suisse Romande to zespół, który wniósł duży wkład w upowszechnianie nowoczesnej kultury muzycznej w Szwajcarii.

Orkiestra została założona w 1918 roku przez Ernesta Ansermeta w Genewie. Polska dyrygentka - Zofia Kiniorska dołączy do tego składu na dniach.

