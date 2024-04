24. Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu. Dyrektor orkiestry w RDC o programie Cyryl Skiba 25.04.2024 09:47 24. Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu – w maju rozpoczyna się muzyczne tournée orkiestry po warszawskich salach koncertowych. Bilety są już dostępne. W programie premiery, koncerty symfoniczne i kameralne i wydarzenia dla najmłodszej publiczności.

Między 13 maja a 9 czerwca w Warszawie odbędzie się „24. Festiwal Sinfonia Varsovia Swojemu Miastu”. Muzycy Sinfonii Varsovii odbędą tournée po Warszawie, występując z zaproszonymi gośćmi na sześciu scenach stolicy. W programie premiery, koncerty symfoniczne i kameralne, wydarzenia dla najmłodszej publiczności, nowe muzyczne formaty. Wystąpią m.in. wiolonczelista Jakob Kullberg, skrzypek Jakub Haufa oraz śpiewacy i śpiewaczki Iwona Sobotka, Agnieszka Rehlis, Tadeusz Szlenkier i Tomasz Konieczny. Orkiestrę poprowadzą Henrik Nánási, Christopher Austin, Daniel Mieczkowski i Joolz Gale.

O festiwalu mówił w „Poranku RDC” dyrektor orkiestry Janusz Marynowski. Zapowiedział, że na inaugurację 13 maja zaplanowano duży koncert.

- Będzie 120-osobowy chór i 100-osobowa orkiestra - gigantyczna obsada. Razem z publicznością odśpiewana będzie „Oda do radości” - mówił. - Zaczynamy cały koncert w niezwykle nobliwym miejscu, w Teatrze Wielkim-Operze Narodowej, bo to właśnie w tym roku jest 40-lecie orkiestry i 20-lecie wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej, wreszcie 200-lecie pierwszego wykonania IX Symfonii Beethovena. Więc stwierdziliśmy, że jak Beethoven, jak dziewiąta, jak takie okrągłe rocznice, to chcielibyśmy zaprosić wszystkich Państwa do śpiewania. Dlatego stworzyliśmy Warszawski Chór Obywatelski - tłumaczył.



Koncert uświetnią także soliści Iwona Sobotka, Agnieszka Rehlis, Tadeusz Szlenkier i Tomasz Konieczny.

