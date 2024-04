Cios w przestępczość narkotykową. Czterech mężczyzn z gminy Prażmów z zarzutami Cyryl Skiba 26.04.2024 09:31 Narkotyki ukryte w paczkach po papierosach, w opakowaniach po szamponie, na kredensie, stole, a także w garażu. Policjanci z piaseczyńskiego wydziału kryminalnego zatrzymali po akcji w gminie Prażmów czterech mężczyzn. Wszyscy usłyszeli zarzuty posiadania środków odurzających oraz psychotropowych. Jeden z nich został objęty policyjnym dozorem.

Narkotyki w paczkach po papierosach i w opakowaniach po szamponie (autor: Policja Piaseczno)

To był cios policji w przestępczość narkotykową. Czterech mężczyzn usłyszało zarzuty po akcji w podwarszawskiej w gminie Prażmów.

Funkcjonariusze wytypowali pojazd, którym przewożone były narkotyki. Chodziło o to, by „złapać podejrzanych na gorącym uczynku”.

— Nie tracąc ani chwili, policjanci zatrzymali kierującego do kontroli drogowej. Kiedy podeszli do auta, spotkali się z bardzo nerwowym zachowaniem zarówno ze strony samego kierującego, jak i pasażera, który wiedząc, że ma do czynienia z policjantami, nagle odrzucił coś na tylne siedzenie. Okazało się, że były to narkotyki, nie jedyne, które mężczyźni przy sobie posiadali — mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

Kierowca miał schowany mefedron w kieszeniach bluzy oraz w portfelu. Dodatkowo okazało, że był pijany — miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.

Narkotyki w całym mieszkaniu

Funkcjonariusze mieli podejrzenie, skąd pochodzą środki odurzające. Udali się więc w głąb ulicy, na której doszło do kontroli drogowej, do starego budynku mieszkalnego.

W jego środku ujawnili kolejne narkotyki, które były ukryte w paczkach po papierosach, w opakowaniach po szamponie, na kredensie, stole, a także w garażu.

Policjanci, na terenie posesji, zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn: 44- i 47-latka.

Zarzuty i dozór policyjny

Wszyscy zatrzymani mężczyźni trafili do policyjnych cel. Cała czwórka usłyszała zarzuty posiadania środków odurzających oraz psychotropowych. Jeden z nich odpowie za posiadania znacznej ilości narkotyków. Dodatkowo 41-letni mężczyzna jest podejrzany o kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Prokurator zastosował wobec jednego z podejrzanych wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.

Czynności w sprawie objęte są nadzorem Prokuratury Rejonowej w Piasecznie.

