Utknął między rogatkami na przejeździe kolejowym, bo chciał zrobić zdjęcie

Spieszący się do ukochanej 44-letni kierowca bmw chciał zrobić zdjęcie na przejeździe w Zalesiu Górnym. To był dowód, że zaraz przyjedzie. Został jednak uwięziony między rogatkami. Uratował go świadek, wyłamując szlaban. Sprawca zamieszania przyznał, że to najdroższe zdjęcie, jakie zrobił w życiu.