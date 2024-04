Znieważyli i naruszyli nietykalność policjantów. Ojciec i córka z Grójca skazani RDC 25.04.2024 07:43 52-latek z Grójca i jego 24-letnia córka zostali skazani przez sąd na karę ograniczenia wolności za znieważenie i naruszenie nietykalności cielesnej policjantów. Mężczyzna i kobieta będą musieli wykonać nieodpłatną kontrolowaną pracę na cele społeczne – poinformowała grójecka policja.

Policja (autor: KSP)

Ojciec i córka skazani za znieważenie i naruszanie nietykalności policjantów. Rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Grójcu nadkom. Agnieszka Wójcik przekazała w czwartek, że sprawa dotyczy zdarzenia z listopada 2020 r. W trakcie podjętej interwencji związanej z groźbami karalnymi, policjanci zatrzymali 48-letniego wówczas mężczyznę.

- W czasie wykonywania przez funkcjonariuszy czynności służbowych mężczyzna zachowywał się wulgarnie, naruszył ich nietykalność cielesną, próbował uniemożliwić im zatrzymanie – zrelacjonowała rzeczniczka. Z ustaleń śledczych wynikało, że mężczyzna nie reagował na polecenia wydawane przez policjantów, znieważył ich i umyślnie uszkodził policyjny radiowóz. Na koniec zniesławił jednego z mundurowych na jednym z portali społecznościowych.

Córka próbowała uniemożliwić zatrzymanie ojca

Podobnie jak 48-latek zachowywała się jego córka. - Próbując uniemożliwić policjantom zatrzymanie ojca, młoda kobieta dopuściła się naruszenia nietykalności cielesnej mundurowych oraz zmuszała ich, by odstąpili od czynności służbowych - powiedziała nadkom. Wójcik.

52-letni obecnie mężczyzna i jego 24-letnia córka zostali prawomocnie skazani przez sąd na kary ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne. Sąd nakazał też, by wyroki w ich sprawie były podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej grójeckiej policji.

Policja przypomina, że znieważenie funkcjonariusza publicznego, którym jest także m.in. policjant, to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Naruszenie cielesnej nietykalności funkcjonariusza publicznego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Czynna napaść może skończyć się nawet pozbawieniem wolności do lat 10.

Czytaj też: Zdemolował sklep i groził śmiercią sprzedawcy. Powodem „nieświeże jedzenie”