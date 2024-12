Wody termalne w kolejnym mieście na Mazowszu. Do odwiertów przygotowuje się Grójec Wojciech Kowalczewski 04.12.2024 19:31 Grójec jest kolejnym miastem na Mazowszu, które chce wydobywać wody termalne. Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie pierwszego odwiertu. Będzie to kosztować 14 mln zł. Odwiert ma być prowadzony na głębokości do dwóch tysięcy metrów przy ul. Sportowej na terenie kotłowni miejskiej. Powinien ruszyć latem przyszłego roku.

Wody termalne w Grójcu (autor: Dariusz Gwiazda - Burmistrz Gminy i Miasta Grójec/FB)

W Grójcu mają być wydobywane wody termalne. Gmina podpisała kontrakt z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie pierwszego odwiertu.

Burmistrz Grójca Dariusz Gwiazda informuje, że jest stuprocentowe wsparcie na odwiert próbny.

— Który idealnie wpisuje się nam w sieć ciepłowniczą i w funkcjonowanie naszej kotłowni, bo znajduje się na terenie dużej działki, gdzie jest kotłownia miejska i bezpośrednio leży na przebiegu sieci ciepłowniczej. Ta woda z geotermii, jeśli będzie miała dobre wyniki, to będzie bezpośrednio wykorzystywana w kotłowni — mówi Gwiazda.

Byłoby to świetną informacją dla mieszkańców. Energia cieplna pozyskiwana z wnętrza ziemi może służyć nie tylko do rekreacji, ale również do ogrzewania budynków.

— Przed nami przetargi — zapowiedział burmistrz.

Niebawem zostanie wyłoniony inżynier kontraktu, a w nowym roku przetarg na odwiert próbny. Jak dodaje burmistrz, „jest on kluczowy”.

— Jeśli uda nam się otrzymać taką ofertę w granicach 14 milionów, jakie uzyskamy od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na ten cel, no to będziemy go realizowali. Ale jeśli to będzie kilka milionów więcej, to raczej inwestycja stanie pod wielkim znakiem zapytania — dodaje Gwiazda.

Wówczas decyzja o kontynuowaniu projektu będzie należała do radnych — stwierdzą czy gmina udźwignie taką inwestycję. Jeśli nie będzie przeszkód odwiert próbny, odbędzie się on latem przyszłego roku lub w 2026 roku

Grójec jest kolejnym miastem na Mazowszu, które liczy na ogrzewanie z wnętrza ziemi. Odwierty zostały wykonane już w Otwocku, Piasecznie, Konstancinie-Jeziornie i Nadarzynie. Wszystkie dobrze rokują.

Z powodzeniem od dawna działa geotermia w Mszczonowie, z której zasilany jest park wodny Suntago. Podobna funkcjonuje w Sochaczewie.

W obu temperatura wody wynosi od 43 do 45 stopni Celsjusza i wypływa z nich woda słodka. To istotne, ponieważ może ona zasilać wodociągi.

Czytaj też: 17 mln km i 426 okrążeń Ziemi wzdłuż równika. Podsumowanie sezonu Veturilo