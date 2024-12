17 mln km i 426 okrążeń Ziemi wzdłuż równika. Podsumowanie sezonu Veturilo RDC 03.12.2024 22:09 Niemal 400 tys. użytkowników skorzystało z rowerów miejskich w Warszawie w 13. sezonie działania systemu wypożyczeń Veturilo. Gdyby policzyć kilometry wykręcone przez miejskich cyklistów, to otrzymalibyśmy dystans ponad 17 mln km. Byłoby to aż 426 okrążeń Ziemi wzdłuż równika.

Koniec sezonu Veturilo (autor: ZDM Warszawa)

30 listopada zakończył się tegoroczny sezon Veturilo. To już 13 lat, od kiedy miejski rower zadebiutował na warszawskich ulicach. Po raz drugi natomiast mieszkańcy stolicy, ale nie tylko, korzystali z niego w wersji 3.0.

Dwa lata temu system wypożyczeń miejskich jednośladów przeszedł rewolucję – na ulicach Warszawy pojawiły się nowe stacje i rowery, z których można skorzystać przy pomocy nowej aplikacji i systemu wypożyczania

W tym roku przekonało się do niego kolejnych 160 tys. użytkowników. Tym samym warszawskie Veturilo ma już dokładnie 397 969 zarejestrowanych użytkowników. Mieli oni do dyspozycji 3330 pojazdów i 332 stacje – we wszystkich dzielnicach.

Zarejestrowani użytkownicy wypożyczyli jednoślady niemal 5 mln razy – dokładnie 4 790 406. Oznacza to średnio 5,59 wypożyczeń na jeden rower. Użytkownicy spędzali na nich średnio 24 min i 15 s oraz przejeżdżali ok. 3,5 km. Taki dystans pozwoliłby okrążyć Ziemię wokół równika aż 426 razy.

Elektryki na szybko, tandemy na dłużej

Wśród wspomnianych 3330 rowerów są zarówno tradycyjne rowery, jak i rowery elektryczne oraz tandemy. Średni czas jazdy na tradycyjnym rowerze jest zbliżony do średniej ze wszystkich przejazdów.

Przy rowerach elektrycznych jest już krótszy o ponad 3,5 minuty. Natomiast w przypadku tandemów aż o blisko 12 minut dłuższy. Na elektrykach użytkownicy pokonują też średnio dystans krótszy o 600-700 metrów.

W przypadku liczby dostępnych rowerów warto pamiętać, że użytkownicy Veturilo mają dostęp także do pięciu siostrzanych systemów z Marek, Józefowa, Otwocka, Piaseczna i Pruszkowa.

Rowerem przez Śródmieście

Spośród dzielnic, gdzie miejski rower jest najczęściej wypożyczany, na pierwszym miejscu jest Śródmieście. To właśnie w jego granicach zarejestrowano blisko 1 mln 150 tys. wypożyczeń. To niemal 24 proc. wszystkich operacji. Dla porównania druga na podium jest sąsiednia Wola, gdzie zarejestrowano o ponad 500 tys. wypożyczeń mniej. Na trzecim miejscu jest z kolei Mokotów, również nieco ponad 500 tys.

Nic więc dziwnego, że najpopularniejsze stacje Veturilo znajdują się właśnie w granicach Śródmieścia. Najwięcej wypożyczeń (ponad 70 tys.) i zwrotów (82 tys.) zarejestrowano przy stacji metra Centrum Nauki Kopernik, czyli przy bulwarach wiślanych i Elektrowni Powiśle. Drugą najpopularniejszą stacją jest ta przy Arkadii – w pobliżu centrum handlowego i dworca Warszawa Gdańska. Odnotowano tu ponad 51,5 tys. wypożyczeń i ponad 53 tys. zwrotów.

Operatorem systemu Veturilo jest Nextbike Polska, który obsługuje także miejskie wypożyczalnie rowerów w innych miastach. Veturilo wróci na warszawskie ulice 1 marca 2025 r.

