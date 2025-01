„Nic nie jedzie, przechodzimy”. 10-latek potrącony na przejściu dla pieszych Miłosz Kuter 09.01.2025 09:34 10-latek wbiegł na czerwonym świetle na przejście dla pieszych wprost pod koła nadjeżdżającego auta. Całe zdarzenie zarejestrowane zostało kamerą samochodową kobiety, która kierowała pojazdem. Chłopiec w tym czasie był pod opieką matki, która sama stwierdziła, że „nic nie jedzie”, więc mogą przechodzić na drugą stronę.

Potrącenie dziecka w Piasecznie (autor: KPP w Piasecznie)

Dziecko wbiegło wprost pod samochód – to sytuacja ku przestrodze dla rodziców. Do potrącenia 10-latka doszło w Piasecznie na ulicy Głównej.

Chłopiec zlekceważył czerwone światło na sygnalizatorze, wbiegając pod nadjeżdżające auto. Na szczęście nie doznał poważnych obrażeń. Skończyło się na potłuczeniach i chwili grozy.

Policja apeluje jednak do wszystkich pieszych, a w szczególności do rodziców i opiekunów dzieci o odpowiedzialność.

– To od nas dorosłych w dużej mierze zależy to, jak będą się zachowywać nasze dzieci. Dajmy im dobry przykład, przestrzegajmy przepisów, zwracajmy uwagę na sygnalizację świetlną, uczmy zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię. Pamiętajmy o tym, że każdego dnia nasza postawa kształtuje ich nawyki – mówi Magdalena Gąsowska z piaseczyńskiej policji.

„Pojazd, jadąc nawet z niewielką prędkością, nie jest w stanie zatrzymać się w miejscu. Natomiast zielone światło na sygnalizatorze to dla kierującego autem sygnał do kontynuowania jazdy. Widząc go, ma on prawo oczekiwać, że przejście dla pieszych będzie wolne od osób nieuprawnionych do przechodzenia” – przypomina policja.

