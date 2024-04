Ruszyła budowa długo wyczekiwanej bieżni przy szkole na Targówku. Kiedy koniec prac?

Do końca maja ma zakończyć się przebudowa bieżni przy Zespole Szkół nr 128 na warszawskim Targówku. To długo wyczekiwana rewitalizacja zarówno przez dyrekcję, jak i uczniów. – Bieżnia już od kilka lat nie nadawała się do użytku – przyznaje dyrektorka szkoły Beata Pajęcka-Pluta.