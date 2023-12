Atak nożownika w szkole w Warszawie. 15-latek zranił drugiego ucznia w policzek RDC 05.12.2023 19:06 Uczeń warszawskiej szkoły został zaatakowany przez swojego rówieśnika. Między chłopcami doszło do kłótni. Jeden z nich miał zranić drugiego ostrym narzędziem. Nastolatki mają po 15 lat. Służby o zdarzeniu zostały poinformowane ok. godz. 14:00.

Atak nożownika w szkole (autor: Policja Podlaska/Zdjęcie ilustracyjne)

Do kłótni dwóch uczniów doszło we wtorek w jednej ze szkół na Targówku – poinformował oficer dyżurny stołecznej policji. Podczas zdarzenia jeden z nich został ranny w policzek.

– Dostaliśmy to zgłoszenie ok. godz. 14. Doszło do kłótni między dwoma uczniami. Jeden z nich miał ranić drugiego ostrym narzędziem – powiedział policjant.

Na miejsce wezwano zespół medyczny, ale nikt nie został zabrany do szpitala. – Trwają czynności w tej sprawie, ale nie ujawniamy innych informacji – dodał.

Według portalu se.pl do zdarzenia doszło w XIII Liceum Ogólnokształcącym im. płk Leopolda Lisa-Kuli na warszawskim Targówku na przerwie, uczniowie mieli po 15 lat, a w pewnym momencie kłótni jeden z nich wyciągnął kilkunastocentymetrowy nóż i ranił nim kolegę w policzek.

Jak nieoficjalnie ustalił se.pl, dwaj pierwszoklasiści z różnych klas mieli między sobą zatargi i umówili się na „załatwienie” sporu rękoczynami w szkolnej toalecie. Zaczęli się szarpać, jeden dusił drugiego, który z bluzy wyciągnął nóż i dźgnął nim kolegę w policzek.

