250 miejsc mniej i duży problem z parkowaniem. Wiemy, kiedy remont parkingu przy Orlen Arenie

W związku w remontem parkingu przy Orlen Arenie w Płocku zmniejszy się liczba miejsc parkingowych o 250. Oznacza to ogromny problem z parkowaniem podczas wydarzeń. Odczują to również mieszkańcy pobliskiego osiedla. W tej chwili dobiega końca postępowanie przetargowe. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, remont parkingu zakończy się we wrześniu.